Archive publica en formato vinilo la banda sonora de «Voleuses»

«Normalmente, la banda sonora de una película te saca de tu zona creativa, pero ‘Voleuses’ es la segunda banda sonora importante que hemos hecho en nuestra carrera. Como proyecto encajaba en nuestros aspectos. Además, teníamos el tiempo y el espacio creativo para abordarlo después de que nuestra gira ‘Call To Arms & Angels’ se retrasara un año. Saber que Melanie Laurent era fan de Archive sirvió para sellar el trato»

Archive

Siempre he considerado que los artistas deben trazar retos, superarse a sí mismos. No solo han de conformarse en trazar bien sus líneas habituales de trabajo, sino que además deben tener otros proyectos que los hagan crecer como tales. Archive es una de estas bandas cuyos discos sorprenden siempre, uno por uno, pero no conformes con ello, se atreven incluso a ir más allá de su propia habitualidad. Sea como sea, una vez más han osado penetrar en el fascinante mundo del cine, sin miedos ni corsés, logrando un disco con varios aciertos y otros quizás mejorables.

Esta nueva osadía fue lanzada, a través de Bandcamp, a finales de 2023 pero su versión en vinilo salió al mercado este 2024. Estamos hablando de la banda sonora de la película francesa Voleuses (Ladronas), conocida en el Reino Unido como Wingwomen cuyo contenido puede verse en Netflix.

No es la primera vez que Archive se incursiona en el Séptimo Arte. Ya en 2003 fue responsable de la banda sonora de otra película francesa llamada Michel Vaillant, nombre de una popular serie de cómics ambientada en el mundo de la Fórmula 1 y creada por el autor francés afincado en Bélgica Jean Graton. La música de Voleuses es hipnótica y posee una aceptable fundición de pistas que se entrelazan con electrónica, trip hope, avant garde, post-rock y rock progresivo.

Dicha banda sonora se compone de 18 pistas. Todas ellas transportan a una dimensionalidad efervescente donde las convenciones estéticas, el status quo a favor de elementos únicos u originales, y la idea de desafiar o alienar deliberadamente a las audiencias, adoptan una posición experimental que se encuentra fuera de cualquier tradición sonora. La música de Voleuses es un puro viaje hacia lo extrasensorial.

La mayoría de los temas son instrumentales, excepto A World That Can Exist, Time On My Hands y The Skies Collapsing On To Us que incorporan voces y coros. El resto de temas son pasajes electrónicos con el fin de ambientar el film. Con este tipo de ambientación sonora, puede decirse que Archive entra dentro del amplio espectro musical de Pink Floyd, Radiohead, Porcupine Tree, UNKLE y otros tantos de su corte.

De paso sea hay que recordar que Archive es un grupo musical oriundo de Londres pero con sede en Francia, lugar donde reside la mayor parte de sus fans. Originalmente firmaron con la compañía discográfica Warner Music France, pero luego decidieron fundar su propio sello, Dangervisit Records.

La banda fue fundada por Darius Keeler y Danny Griffiths en 1994. lo que comenzó siendo un proyecto electrónico fue avanzando en el tiempo, variando con la entrega de cada álbum, de la misma manera que su formación, siendo los dos fundadores los únicos miembros fijos.

A lo largo de su existencia, Archive ha asociado diestramente una amalgama de compendios melodiosos distintos, a fin de crear una arquitectura sónica que cruza la normalidad y genera un espectáculo circundante de supremo arte. Por tanto, podemos considerar que Archive es una banda de tremenda personalidad e imaginación. Solo hay que hacer un repaso a su discografía y percibir esa vitalidad creativa que los distingue. Doce trabajos de estudio, dos bandas sonoras, algunas compilaciones y varios directos. Prontamente lanzarán su nuevo álbum.

Como formación Archive ha tenido diversas estructuras y formas auditivas, giros musicales, así como desiguales entradas y salidas de miembros. Actualmente consta de una amplia membresía ya que su sonido, al ser complejo, requiere múltiples tareas de composición e instrumentación. A saber:

Darius Keeler (composición, sintetizador, piano, programación, arreglos), Danny Griffiths (composición, sintetizador, samplers, programación, arreglos), Pollard Berrier (composición, voz, guitarra, programación, arreglos), David Penney (composición, voz, guitarra), María Q (voz), Holly Martin (voz), Steve Harris (guitarra, coros), Jonathan Noyce (bajo), Mickey Hurcombe (guitarra, teclas), Tom Brazelle (armónicas) y Steve «Smiley» Barnard (batería).