Archive publica «Times to Kill» ¿Tercer sencillo de un posible nuevo álbum?… ¡Sigue el misterio!

«Reflexionar sobre estos tiempos como artistas trae consigo oscuridad y rabia, pero también una extraña inspiración que a veces resulta inquietante. Realmente nos hace apreciar más el poder que tiene la música y lo afortunados que somos de poder expresar nuestros sentimientos de esta manera. Parece que hay una luz al final del túnel, pero siempre hay sombras dentro de la misma»

Archive

Cuando se leen estas palabras y se contrastan con los acontecimientos que suceden cada día, comprendes que la Humanidad va por mal camino. De repente, una angustiosa perturbación sobre el futuro se agarra en la garganta y te la deja seca, agrietada como una tierra árida y cuarteada.

Archive, como otras agrupaciones musicales, son conscientes de esta terrible amenaza que se cierne sobre nosotros y en consecuencia no paran de avisarnos con sus letras y canciones. Probablemente la naturaleza estaría mejor si la Humanidad dejara de existir, tal como se ficciona en La Tierra sin Humanos, la brutal serie documental de Canal Historia donde se plantea la hipótesis de qué sucedería en el mundo si los seres humanos dejaran desaparecieran súbitamente.

Pero al margen de posibles apocalipsis, otro misterio amanece, aunque menos terrible. Lamentablemente se desconoce cuando Archive publicará su nuevo larga duración. La incógnita es una constante de este colectivo. De momento, tenemos que conformarnos con los tres sencillos ya publicados en 2024: Personal Army, My Last y el reciente Times to Kill. Recordemos que sus dos anteriores discos de estudio, Super 8 (2022) y Call to Arms & Angels (2022), tuvieron excelentes críticas.

Conviene saber que Archive no se consideran una banda musical como tal. Ellos se autodefinen como un colectivo de sonido donde existe un eje central y a su alrededor se producen diversas entradas o salidas según el concepto del trabajo en curso o en mente. Parece ser que esta filosofía les permite ajustar de manera diferencial cada álbum que sacan al mercado. Podría decirse que funcionan como sistema central creativo con diversos complementos que añaden funcionalidades extra o mejoras a esa organización central.

Teniendo en cuenta que algunos álbumes de su discografía son reediciones, box sets o contienen nuevas versiones de temas ya publicados con anterioridad, no resulta fácil predecir cuándo sacarán su nuevo trabajo. Llevan 30 años dando guerra y apenas hay información sobre ellos. Como dije son muy buenos pero son un misterio.

Arriba: Portadas de los sencillos Personal Army y My Last. Abajo: videos de los sencillos publicados en 2024