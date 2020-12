Arctic Monkeys comparten video grabado en directo para “Arabella”

En tan solo unos días, el 4 de diciembre, llegará Arctic Monkeys – Live At Royal Albert Hall, el nuevo disco en directo de la banda británica, y para celebrarlo, hoy han compartido una grabación en directo de Arabella.

Esta versión del tema incluido en su disco AM de 2013 fue grabada, junto al resto del trabajo, en la histórica sala de conciertos de Londres en junio de 2018. Por cierto, todos los beneficios que se obtengan por este disco irán a parar a War Child UK, una ONG que se dedica a proteger, educar y rehabilitar a los niños que han experimentado el trauma del conflicto y el horror de la guerra.

Os dejamos con el vídeo:

Y también con el tracklist completo:

1. Four Out Of Five

2. Brianstorm

3. Crying Lightning

4. Do I Wanna Know?

5. Why’d You Only Call Me When You’re High?

6. 505

7. One Point Perspective

8. Do Me A Favour

9. Cornerstone

10. Knee Socks

11. Arabella

12. Tranquility Base Hotel & Casino

13. She Looks Like Fun

14. From The Ritz To The Rubble

15. Pretty Visitors

16. Don’t Sit Down ‘Cause I’ve Moved Your Chair

17. I Bet You Look Good On The Dancefloor

18. Star Treatment

19. The View From The Afternoon

20. R U Mine?