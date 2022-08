Arctic Monkeys debutan una nueva canción en un concierto en Suiza

Por el momento, no tenemos noticias oficiales del esperadísimo séptimo disco de Arctic Monkeys, pero sí que empieza a haber novedades y movimientos que nos hacen sospechar que está, afortunadamente, bastante cerca.

La banda británica ha participado en el Zurich Openair Festival en Suiza, donde han aprovechado para debutar una nueva canción titulada I Ain’t Quite Where I Think I Am. Para el disfrute de sus fans suizos, es el primer tema nuevo que escuchamos del grupo desde que lanzaran Tranquility Base Hotel & Casino en 2018, y por lo que parece, esta canción sigue el mismo estilo de este último trabajo de la banda.

Afortunadamente, muchos de los asistentes aprovecharon para grabarla con su teléfono móvil, y así los que no estuvimos podemos irnos haciendo una idea de cómo suena. Esperemos que muy pronto tengamos un anuncio oficial con el que poner título y fecha de publicación a este nuevo trabajo de los de Sheffield.

Sobre Arctic Monkeys

Destilando los mejores elementos de Franz Ferdinand y The Libertines, los Arctic Monkeys crearon un híbrido de indie rock insolente y neo-punk bailable que rápidamente los llevó a ser considerados una de las mejores bandas inglesas del nuevo milenio. Su ascenso meteórico comenzó en 2005 cuando Whatever People Say I Am That's What I'm Not se convirtió en el álbum debut más vendido de la historia en Inglaterra. Lejos de dormirse en los laureles, el grupo liderado por el cantante Alex Turner y el guitarrista Jamie Cook continuó perfeccionado su fórmula en Favorite Worst Nightmare (2007), aventurándose en nuevos territorios con Humbug (2009), consolidando su excelente reputación crítica y comercial con AM (2013) o sorprendiendo con el giro hacia la música lounge de Tranquility Base Hotel+Casino (2018).

