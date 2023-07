Arctic Monkeys, Fred Again... o Young Fathers, entre los nominados al Mercury Prize 2023

Ya tenemos los nominados al prestigioso Mercury Prize 2023. Entre los destacados artistas que figuran en la lista de este año se encuentran nombres como Arctic Monkeys con The Car, Fred Again… con Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022) o Young Fathers con Heavy Heavy, entre otros.

El ganador de este codiciado premio se dará a conocer en una ceremonia que se llevará a cabo en el majestuoso Eventim Apollo de Londres el 7 de septiembre. Un panel de expertos en música, incluyendo a Anna Calvi, Jamie Cullum, Mistajam y otros prestigiosos jueces han sido los encargados de evaluar a los nominados.

La competencia es reñida y la lista es impresionante, como podéis comprobar a continuación:

Arctic Monkeys – ‘The Car’

Ezra Collective – ‘Where I’m Meant to Be’

Fred again.. – ‘Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022)’

J Hus – ‘Beautiful And Brutal Yard’

Jessie Ware – ‘That! Feels Good!’

Jockstrap – ‘I Love You Jennifer B’

Lankum – ‘False Lankum’

Loyle Carner – ‘hugo’

Olivia Dean – ‘Messy’

RAYE – ‘My 21st Century Blues’

Shygirl – ‘Nymph’

Young Fathers – ‘Heavy Heavy’

Cabe destacar que el año pasado, en el Premio Mercury 2022, la rapera londinense Little Simz se llevó el trofeo a casa con su álbum Sometimes I Might Be Introvert. ¿Quién es tu favorito/a este año?