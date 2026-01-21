Arctic Monkeys preparan su regreso con una nueva canción solidaria para War Child

El regreso discográfico de Arctic Monkeys ya tiene fecha y, además, un propósito solidario: este jueves 22 de enero a las 15 horas (hora peninsular española) la banda de Sheffield publicará una nueva canción en apoyo a War Child, la organización que trabaja para proteger y educar a niños afectados por conflictos armados. Será el primer material inédito del grupo desde The Car (2022), un álbum que consolidó la etapa más cinematográfica y orquestal de Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook y Nick O’Malley, y que les llevó a encabezar Glastonbury 2023 y a una extensa gira mundial.

La confirmación llegó después de días de especulación: War Child insinuó que varios artistas estaban colaborando en un nuevo proyecto benéfico, y tanto el productor habitual de la banda, James Ford, como el propio Helders compartieron la publicación antes de que el grupo la difundiera oficialmente. Poco después, War Child Records anunció que los de Sheffield formaban parte del proyecto y que su canción sería la primera en ver la luz. El breve adelanto publicado por la organización muestra a un niño corriendo hacia el mar mientras suenan risas infantiles y una base instrumental suave y distorsionada, lo que sugiere un enfoque emocional y atmosférico.

Aunque aún no se conoce el título del tema, la iniciativa se enmarca en la tradición de discos benéficos impulsados por War Child desde los años noventa, como Help (1995), en el que participaron Oasis, Blur, Radiohead, Portishead, Massive Attack o Suede, entre otros. Según NME, el nuevo proyecto podría incluir a más artistas, ya que la cuenta de War Child Records es seguida por nombres como Damon Albarn, Young Fathers, Depeche Mode, Foals, Graham Coxon o Fontaines D.C., aunque por ahora Arctic Monkeys son los únicos confirmados.

La publicación del single coincide además con el anuncio del regreso de BRITs Week 2026, la serie de conciertos íntimos que recauda fondos para la misma organización y que este año contará con actuaciones de Fatboy Slim, Myles Smith o Lambrini Girls. Todo apunta a que 2026 será un año de actividad renovada para la banda, que llevaba en silencio desde el cierre de su gira en octubre de 2023.

Veinte años de Arctic Monkeys: del frenesí adolescente al cine sonoro

Desde su irrupción en 2006 con Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not, Arctic Monkeys se han consolidado como una de las bandas más influyentes del siglo XXI. Su debut, impulsado por himnos como I Bet You Look Good on the Dancefloor y When the Sun Goes Down, se convirtió en el álbum debut más vendido de la historia del Reino Unido en su primera semana, un fenómeno que medios como NME y Rolling Stone destacaron como el inicio de una nueva era para el indie británico. Con apenas veinte años, Alex Turner ya demostraba una capacidad lírica inusual, retratando la vida nocturna, la juventud y la ironía con una precisión casi literaria.

El grupo evolucionó rápidamente: Favourite Worst Nightmare (2007) endureció su sonido; Humbug (2009), producido en parte por Josh Homme, abrió la puerta a un tono más oscuro y desértico; y Suck It and See (2011) recuperó la melodía y el romanticismo. Pero fue AM (2013) el que los catapultó a la categoría de gigantes globales, con temas como Do I Wanna Know? o R U Mine?, que numerosos medios destacaron como algunos de los mejores de la década. Tras un parón, la banda regresó con Tranquility Base Hotel & Casino (2018), un giro lounge y conceptual que dividió a la crítica pero amplió su universo creativo, y más tarde con The Car (2022), un trabajo elegante y orquestal que reafirmó su madurez artística.

La discografía de Arctic Monkeys es, en esencia, la historia de una banda que nunca ha temido reinventarse. Cada álbum ha supuesto un cambio de piel: del frenesí adolescente al rock desértico, del pop guitarrero al soul nocturno, del glam cinematográfico a la introspección lounge. Con el anuncio de su nueva canción para War Child, Arctic Monkeys parecen abrir un nuevo capítulo. La actualización silenciosa de su web en 2025, la creación de una nueva compañía de grabación y los movimientos recientes en redes alimentan la sensación de que el grupo está preparando algo más grande que un simple single benéfico. Si su trayectoria sirve de guía, cualquier nuevo proyecto podría suponer otro giro inesperado. Lo único seguro es que, veinte años después de su debut, siguen siendo una de las bandas más impredecibles y fascinantes del panorama internacional.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.