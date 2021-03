Escucha “Millennial”, segundo anticipo del primer álbum de Arde Bogotá

Arde Bogotá lanzan Millennial, segundo adelanto de su primer álbum. La banda murciana fue en 2020 uno de los grupos revelación que enganchó desde el primer momento con sus letras eléctricas, llenas de fuerza y directas. Su primer EP, El Tiempo y la Actitud (2020), fue tan solo un adelanto del talento que tienen por exprimir la banda cartagenera.

Efectivamente, después de ese EP que se hizo un hueco rápidamente en el panorama musical, ponían nombre y fecha de lanzamiento a su primer álbum: La Noche (2021) que saldrá el 7 de mayo.

Siguiendo la línea musical de utilizar guitarras eléctricas y las ganas de adentrarse en el panorama del rock español, Millennial es un discurso cargado de decepciones y crítica social: “Soy millennial, soy un plan a punto de salir fatal”.

No obstante, el octubre pasado Arde Bogotá nos adelantaban Abajo, un canto a las noches de desenfreno que emocionalmente no volverán y que no dejó indiferente a ningún fan de la banda que emergió en 2020.

Bajo el respaldo de la casa Sony Music, Millennial transmite lo triste que es vivir en esta sociedad siendo partícipe de esta generación. “El futuro se me queda atrás” o “Tengo más ganas de estar contigo que de prosperar“.

También hace una pequeña crítica a la industria musical y habla del rock y del trap como si fuesen modas a las que adherirse o deshacerse de ellas. “Se ha muerto el rock ya o me lo tengo que cargar. Se ha pasado la moda del trap o me tengo que apuntar”.

Además, el single viene acompañado de un video lyric dirigido por David Valdemoro.

¡Estamos deseando arder con ellos!

Os dejamos aquí con el vídeo y el enlace directo a Spotify y Apple Music.