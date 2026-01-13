Arlo Parks abre una nueva etapa con «Ambiguous Desire», un giro hacia la pista de baile que redefine su sonido

La británica Arlo Parks vuelve a mover ficha y lo hace con un anuncio que marca un punto de inflexión en su carrera: su nuevo álbum, Ambiguous Desire, llegará el 3 de abril a través de Transgressive Records. El proyecto, presentado junto al single 2SIDED, supone un giro sonoro significativo para la artista, que deja atrás el enfoque más íntimo y melancólico de My Soft Machine (2023) para adentrarse en un territorio inspirado por la cultura de club, la electrónica emocional y la energía nocturna de Nueva York. Según Pitchfork, el disco incluye una colaboración con Sampha y ha sido producido junto a Baird, conocido por su trabajo con BROCKHAMPTON y Kevin Abstract.

Además, la revista NME confirma que Ambiguous Desire bebe de referentes como Burial, The Streets, LCD Soundsystem y los históricos clubes queer de la ciudad, especialmente el mítico Paradise Garage. La propia Parks explica que este álbum nació de un periodo de exploración personal: noches en Nueva York, nuevas amistades y una sensación de libertad que se filtra en cada capa del sonido. 2SIDED, dirigido por Molly Burdett, es una carta de presentación clara: un tema oscuro, pulsante y emocional, centrado en la tensión del deseo y en la vulnerabilidad de poner palabras a un sentimiento que empieza a tomar forma.

Desde 2023, Parks no había lanzado un álbum, aunque sí publicó su primer libro de poesía y versionó Jasmine de Jai Paul para la edición deluxe de My Soft Machine. Ahora, con un proyecto más expansivo, parece dispuesta a abrir una nueva etapa creativa que podría situarla en un espacio distinto dentro del panorama indie internacional con el que será su tercer larga duración tras Collapsed in Sunbeams (2021) y My Soft Machine (2023), consolidando una evolución constante hacia un sonido más amplio y ambicioso.

Tracklist de Arlo Parks – Ambiguous Desire

01 Blue Disco

02 Jetta

03 Get Go

04 Senses [ft. Sampha]

05 Heaven

06 Beams

07 South Seconds

08 Nightswimming

09 2sided

10 Luck of Life

11 What If I Say It?

12 Floette

Arlo Parks: De revelación británica a voz generacional

La carrera de Arlo Parks es uno de los ascensos más sólidos y coherentes del indie británico reciente. Su debut, Collapsed in Sunbeams (2021), no solo le valió el Mercury Prize, sino que también la posicionó como una narradora sensible y precisa, capaz de capturar emociones complejas con una claridad poco habitual en artistas tan jóvenes. Aquel álbum combinaba soul suave, bedroom pop y poesía confesional, y la situó rápidamente en el radar internacional. Su segundo trabajo, My Soft Machine (2023), profundizó en temas como la ansiedad, la identidad y la fragilidad emocional, consolidando su reputación como una compositora introspectiva y elegante. En paralelo, Parks amplió su presencia cultural con colaboraciones, giras internacionales y la publicación de su primer libro de poesía, demostrando una versatilidad artística que va más allá de la música.

Con Ambiguous Desire, Parks parece decidida a expandir su universo creativo hacia territorios más rítmicos y nocturnos. La influencia de la electrónica británica, el dance alternativo y la cultura de club neoyorquina marca un contraste notable con sus trabajos anteriores, pero también encaja con su evolución natural: una artista que siempre ha buscado nuevas formas de expresar deseo, vulnerabilidad y conexión humana. La colaboración con Sampha, la producción de Baird y las referencias a escenas históricas como Paradise Garage sugieren un álbum más físico, más expansivo y quizá más luminoso. Si Collapsed in Sunbeams la presentó como una voz íntima y cercana, y My Soft Machine la consolidó como una autora emocionalmente compleja, Ambiguous Desire podría ser el disco que la sitúe en un espacio más amplio, donde la pista de baile y la introspección conviven sin fricciones. Su discografía, aunque breve, ya muestra una coherencia temática y una evolución sonora que la convierten en una de las artistas más interesantes de su generación.

