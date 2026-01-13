Mar 13 enero 2026
Newsletter
TODO

¡NO TE PIERDAS!

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Arlo Parks abre una nueva etapa con «Ambiguous Desire», un giro hacia la pista de baile que redefine su sonido

NoticiasCanciones
CrazyMinds
Autor: CrazyMinds
3 min.

La británica Arlo Parks vuelve a mover ficha y lo hace con un anuncio que marca un punto de inflexión en su carrera: su nuevo álbum, Ambiguous Desire, llegará el 3 de abril a través de Transgressive Records. El proyecto, presentado junto al single 2SIDED, supone un giro sonoro significativo para la artista, que deja atrás el enfoque más íntimo y melancólico de My Soft Machine (2023) para adentrarse en un territorio inspirado por la cultura de club, la electrónica emocional y la energía nocturna de Nueva York. Según Pitchfork, el disco incluye una colaboración con Sampha y ha sido producido junto a Baird, conocido por su trabajo con BROCKHAMPTON y Kevin Abstract.

Además, la revista NME confirma que Ambiguous Desire bebe de referentes como Burial, The Streets, LCD Soundsystem y los históricos clubes queer de la ciudad, especialmente el mítico Paradise Garage. La propia Parks explica que este álbum nació de un periodo de exploración personal: noches en Nueva York, nuevas amistades y una sensación de libertad que se filtra en cada capa del sonido. 2SIDED, dirigido por Molly Burdett, es una carta de presentación clara: un tema oscuro, pulsante y emocional, centrado en la tensión del deseo y en la vulnerabilidad de poner palabras a un sentimiento que empieza a tomar forma.

Desde 2023, Parks no había lanzado un álbum, aunque sí publicó su primer libro de poesía y versionó Jasmine de Jai Paul para la edición deluxe de My Soft Machine. Ahora, con un proyecto más expansivo, parece dispuesta a abrir una nueva etapa creativa que podría situarla en un espacio distinto dentro del panorama indie internacional con el que será su tercer larga duración tras Collapsed in Sunbeams (2021) y My Soft Machine (2023), consolidando una evolución constante hacia un sonido más amplio y ambicioso.

Tracklist de Arlo Parks – Ambiguous Desire

01 Blue Disco
02 Jetta
03 Get Go
04 Senses [ft. Sampha]
05 Heaven
06 Beams
07 South Seconds
08 Nightswimming
09 2sided
10 Luck of Life
11 What If I Say It?
12 Floette

Arlo Parks: De revelación británica a voz generacional

La carrera de Arlo Parks es uno de los ascensos más sólidos y coherentes del indie británico reciente. Su debut, Collapsed in Sunbeams (2021), no solo le valió el Mercury Prize, sino que también la posicionó como una narradora sensible y precisa, capaz de capturar emociones complejas con una claridad poco habitual en artistas tan jóvenes. Aquel álbum combinaba soul suave, bedroom pop y poesía confesional, y la situó rápidamente en el radar internacional. Su segundo trabajo, My Soft Machine (2023), profundizó en temas como la ansiedad, la identidad y la fragilidad emocional, consolidando su reputación como una compositora introspectiva y elegante. En paralelo, Parks amplió su presencia cultural con colaboraciones, giras internacionales y la publicación de su primer libro de poesía, demostrando una versatilidad artística que va más allá de la música.

Con Ambiguous Desire, Parks parece decidida a expandir su universo creativo hacia territorios más rítmicos y nocturnos. La influencia de la electrónica británica, el dance alternativo y la cultura de club neoyorquina marca un contraste notable con sus trabajos anteriores, pero también encaja con su evolución natural: una artista que siempre ha buscado nuevas formas de expresar deseo, vulnerabilidad y conexión humana. La colaboración con Sampha, la producción de Baird y las referencias a escenas históricas como Paradise Garage sugieren un álbum más físico, más expansivo y quizá más luminoso. Si Collapsed in Sunbeams la presentó como una voz íntima y cercana, y My Soft Machine la consolidó como una autora emocionalmente compleja, Ambiguous Desire podría ser el disco que la sitúe en un espacio más amplio, donde la pista de baile y la introspección conviven sin fricciones. Su discografía, aunque breve, ya muestra una coherencia temática y una evolución sonora que la convierten en una de las artistas más interesantes de su generación.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (InstagramTwitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.

¡ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP!

Todas las novedades de CrazyMinds de forma rápida e inmediata en tu móvil: noticias, festivales, discos, entrevistas, playlists... ¡No te lo pierdas!
¡APÚNTATE!
CrazyMinds
CrazyMinds
Toda la información sobre música indie desde 2010.

SOBRE NOSOTROS

Desde 2011, en CrazyMinds te traemos las últimas novedades sobre música indie: noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y festivales, críticas de discos, playlists y mucho más.

ÚLTIMOS ARTÍCULOS

Carteles, webs y pistas: Harry Styles prepara su vuelta con «We Belong Together»

Noticias 0
La maquinaria del pop global vuelve a girar alrededor...

Maria Rodés – Lo que me pasa / Canción a Canción

Canción a Canción 0
El amor es el tema universal por excelencia, el...

A$AP Rocky vuelve a lo grande con «HELICOPTER$» y una estética que revive la era PlayStation 2

Canciones 0
El regreso de A$AP Rocky ya no es una...

LO MÁS VISTO