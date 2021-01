Arlo Parks ha compartido una versión de la canción VCR de the xx, grabada durante el actual confinamiento que se está produciendo en Reino Unido.

Según comenta Parks en redes sociales, se ha decido por esta tema porque “el primer álbum de the xx tiene este sentido específico de dulzura y romance simple. VCR es una de mis canciones favoritas y me hace sentir libre en cierto modo“.



VCR apareció originalmente en xx, el álbum debut del trío británico the xx publicado originalmente en 2009, siendo una de las canciones más coreadas y recordadas de su carrera.

En cuanto a Arlo Parks, recordemos que su esperado álbum debut Collapsed In Sunbeams saldrá a la venta el próximo 29 de enero. ¡Qué ganas de escucharlo!



Os dejamos tanto con la versión como el original a continuación.

Arlo Parks – VCR (Versión de the xx)





THE XX – VCR (Original)