Arrestan a Matt Schultz (Cage The Elephant) por posesión criminal de armas de fuego

El vocalista de Cage The Elephant, Matt Shultz, ha sido detenido y acusado de poseer ilegalmente dos armas de fuego cargadas. El incidente ocurrió el 5 de enero en el Bowery Hotel en Manhattan, donde la policía fue alertada por un empleado del hotel que presenció a Shultz sacando un arma de fuego en una zona pública del hotel.

En su declaración el 6 de enero, los fiscales alegaron que Shultz parecía estar borracho durante el incidente. Además de las armas, las autoridades también encontraron 11 fotos polaroid y seis notas escritas a mano en la habitación del hotel de Shultz. Una de las notas, además, supuestamente indicaba que Shultz tenía la intención de protegerse si era atacado. Tras su detención, Shultz pagó una fianza de 10.000 dólares y tiene una audiencia programada para el 22 de febrero.

Cage The Elephant es una banda de rock estadounidense de Bowling Green, Kentucky, formada en 2006. La banda ha lanzado seis álbumes de estudio, siendo su último, Social Cues, lanzado en 2019. La banda ha logrado éxito comercial con éxitos como Ain’t No Rest for the Wicked, Come a Little Closer y Ready to Let Go. La banda ha ganado dos premios Grammy y ha sido nominada a varios otros. Además de Matt Shultz, la banda está formada por Brad Shultz (guitarra), Daniel Tichenor (bajo), Jared Champion (batería) y Nick Bockrath (guitarra).