Art School Girlfriend anuncia oficialmente su disco debut y comparte su nueva canción “Softer Side”

Cada vez queda menos para que podamos disfrutar con el debut de Art School Girlfriend, también conocida como la música Polly Mackey, que lanzará su álbum debut Is It Light Where You Are el 10 de septiembre.

Ahora, nos presenta una nueva canción bajo el título Softer Side, que describe como “el tema más parecido a un diario de todo el disco. Siento que es parte de la naturaleza humana proyectar un ideal sobre nuevos intereses amorosos, para así encapricharse y enamorarse de esta persona perfecta que has creado en tu cabeza. Luego, sin que nadie tenga la culpa, vamos desengañándonos de esta percepción lentamente y terminamos buscando algo que nunca existió. Entonces, cuando planteé qué hacer en este video, pensé que qué mejor manera de representar esto que a través de una historia de amor con el más mítico de todos los seres“.

Ahora, eso sí, nos preguntamos, ¿es el yeti o qué exactamente? Descúbrelo tú mismo…