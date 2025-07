Ash anuncia su nuevo disco «Ad Astra» con el vibrante single «Give Me Back My World»

La banda norirlandesa Ash ha anunciado su noveno álbum de estudio, Ad Astra, que se lanzará el 3 de octubre de 2025 a través de Fierce Panda Records. Este nuevo trabajo, que llega tras Race The Night (2023), incluye once temas inéditos y cuenta con la colaboración de Graham Coxon de Blur en dos canciones: Fun People y Ad Astra. El single principal, Give Me Back My World, es un himno power-pop que combina riffs enérgicos y coros expansivos. Tim Wheeler, vocalista y guitarrista, explica: “Si digo que esta canción data de 2020, no hace falta ser detective para entender su mensaje”. El tema, acompañado de un video dirigido por Anthony Neale, refleja un anhelo por recuperar un mundo perdido, pero con un tono esperanzador.

Ad Astra, que significa “hacia las estrellas” en latín, recupera la chispa de Girl From Mars (1995), pero con la madurez de 30 años de carrera. Incluye una versión del clásico de Harry Belafonte, Jump In The Line, y temas como Hallion y My Favourite Ghost, que mezclan la potencia del rock con elegancia acústica. Rick McMurray, batería, destaca que el álbum actualiza la inocencia optimista de sus inicios con experiencia vital. Ash promocionará Ad Astra con una gira por Reino Unido, Irlanda, España y Japón, incluyendo fechas en el Victorious Festival y dos noches en el Scala de Londres. El álbum ya está disponible para reservar en vinilo, CD y edición especial Galactic Swirl.

Tracklist de Ash – Ad Astra

‘Zarathustra’

‘Which One Do You Want?’

‘Fun People (feat Graham Coxon)’

‘Give Me Back My World’

‘Hallion’

‘Deadly Love’

‘My Favourite Ghost’

‘Jump In The Line’

‘Keep Dreaming’

‘Dehumanised’

‘Ghosting’

‘Ad Astra (feat Graham Coxon)’

Ash: 30 años de power-pop desde Irlanda del Norte

Formada en 1992 en Downpatrick, Ash, liderada por Tim Wheeler (voz y guitarra), Mark Hamilton (bajo) y Rick McMurray (batería), emergió como una fuerza del rock alternativo con su mini-álbum Trailer (1994) y su debut 1977 (1996), nombrado por NME entre los 500 mejores discos de todos los tiempos. Su mezcla de power-pop, punk y melodías infecciosas los llevó a la fama con singles como Girl From Mars y Kung Fu, que resonaron en la escena británica de los 90. Con la incorporación de Charlotte Hatherley en 1997, la banda amplió su sonido, lanzando Nu-Clear Sounds (1998) y Free All Angels (2001), este último con éxitos como Shining Light. Tras la salida de Hatherley en 2006, Ash continuó como trío, explorando formatos innovadores como la serie A-Z (2009), con 26 singles lanzados quincenalmente.

Con nueve álbumes de estudio, Ash ha navegado entre el punk adolescente y un rock más maduro. Discos como Meltdown (2004) y Twilight of the Innocents (2007) mostraron su versatilidad, mientras que Islands (2018) y Race The Night (2023) recuperaron su energía característica. Su próximo álbum, Ad Astra (2025), con colaboraciones de Graham Coxon, promete mantener su legado de himnos vibrantes. Con giras globales, desde Glastonbury hasta Japón, y un historial de actuaciones enérgicas, Ash sigue siendo un pilar del indie rock, combinando nostalgia y frescura tras tres décadas.

