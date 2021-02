“Assembly”, el álbum recopilatorio del eterno icono del punk Joe Strummer verá la luz el 26 de marzo

Un álbum recopilatorio de lo mejor de Joe Strummer en solitario y con dieciséis pistas, tres de ellas inéditas, verá la luz el 26 de marzo. El disco estará producido bajo el sello discográfico creado por el Beatle George Harrison en 1976, Dark Horse Records/BMG, dirigida actualmente por su hijo, Dhani Harrison junto a David Zonshine.

Este nuevo disco contará con actuaciones en directo junto a su banda The Mescaleros como Rudie Can’t Fail o I Fought The Law, grabadas por Joe Strummer & The Mescaleros en el Brixton Academy de Londres el 24 de noviembre de 2001.

Además, el tracklist no dejará indiferente a ningún seguidor pues se han seleccionado minuciosamente los temas incluidos en él, como Coma Girl, Johnny Appleseed o YallaYalla, además de tres versiones inéditas de algunos clásicos de su antiguo y revolucionario grupo, The Clash, como Junco Partner (Acoustic), que se escuchará por primera vez el día de la salida de este recopilatorio.

Por si esto no fuera poco, también contará con su icónica interpretación del clásico de Bob Marley, Redemption Song, himno generacional en el que se apela a la paz y a la libertad del hombre. La edición llevará textos de Jakob Dylan, hijo de Bob, líder de Wallflowers y declarado ultrafan de Joe Strummer.

Os dejamos con el tracklist:

01 ‘Coma Girl’, (Live at Brixton Academy, London, 24 November 2001)

02 ‘Johnny Appleseed’, (Live at Brixton Academy, London, 24 November 2001)

03 ‘I Fought The Law’ (Live at Brixton Academy, London, 24 November 2001)

04 ‘Tony Adams’

05 ‘Sleepwalk’

06 ‘Love Kills’

07 ‘Get Down Moses’

08 ‘X-Ray Style’

09 ‘Mondo Bongo’

10 ‘Rudie Can’t Fail’ (Live at Brixton Academy, London, 24 November 2001)

11 ‘At The Border, Guy’

12 ‘Long Shadow’

13 ‘Forbidden City’

14 ‘Yalla Yalla’

15 ‘Redemption Song’

16 ‘Junco Partner’ (Acoustic)