Attic Abasement, el proyecto del guitarrista y cantautor Mike Rheinheimer afincado en Rochester (Nueva York), ha anunciado Moonlight Passes On, su cuarto álbum de estudio. El disco llega el 14 de agosto de 2026 a través de Father/Daughter Records y es la primera entrega del proyecto desde Dream News (2016), hace exactamente una década. Tres singles adelantan ya el disco: «Summer Coat», publicado en abril, y «Bruised Water Moon» y «T-Shirt», los dos nuevos.

El sótano como método de inspiración

Dream News fue, en la trayectoria de Attic Abasement, el disco más extrovertido: grabado en directo con una formación completa, capturado en sala con toda la banda al mismo tiempo. Moonlight Passes On hace exactamente lo contrario. Rheinheimer tocó casi todos los instrumentos del álbum, construyendo las canciones en sesiones de capas sucesivas junto al productor e ingeniero Ben Morey en el Submarine Sound Studio de Rochester.

El proceso tiene sus raíces en una noche concreta, o más bien en varias. «Tenía un puñado de canciones guardadas desde hacía años, pero de repente me encontré inspirado durante unas pocas noches en mi sótano, a principios de 2023», ha explicado Rheinheimer. Desde ahí, el disco fue creciendo sin prisa y sin agenda. El resultado es un trabajo que flota entre la intimidad de una grabación casera y algo más amplio, sin que ninguno de los dos extremos llegue a imponerse del todo.

Esta forma de trabajar no es nueva en el proyecto: es, de hecho, la forma original. Swim Through the Dirt (2008) y Dancing Is Depressing (2010) nacieron del mismo método solitario, y Rheinheimer señala ese periodo como el punto de referencia de este disco. «Ese nombre y ese legado siempre han sido para mí un cauce eterno. Es algo a lo que siento que siempre puedo volver», ha declarado. En ese sentido, Moonlight Passes On no es tanto un regreso como una reafirmación: la demostración de que el núcleo del proyecto no ha cambiado en casi veinte años.

«Bruised Water Moon», «T-Shirt» y diez canciones más

«Summer Coat», el primer adelanto publicado en abril, llegó acompañado de un lyric video con grabaciones en directo del archivo. Los dos nuevos singles amplían el mapa sonoro del disco: «Bruised Water Moon» tira hacia el indie de la costa noroeste de los años noventa y el emo del Medio Oeste, con guitarras abiertas y un toque de pedal steel que da a la canción un barniz vagamente western; «T-Shirt» completa el trío de adelantos antes de la publicación del álbum completo en agosto.

«Mirrored In Plastic» «Bruised Water Moon» «T-Shirt» «Lone Domino» «Plyer Sky» «Stunned Along» «Glad To Recede» «Hunting Space» «Summer Coat» «Thirteen Bar Blues» «Waiting List»

Attic Abasement: casi veinte años de ansiedad existencial de baja intensidad

Attic Abasement nació en Rochester en 2006, cuando Mike Rheinheimer dejó atrás Science vs. Witchcraft, su banda de noise rock, para explorar el otro extremo del espectro. El EP homónimo (2007) y Swim Through the Dirt (2008) establecieron los parámetros del proyecto: lo-fi, guitarras limpias, melodías que parecen a punto de desmoronarse y una voz que no pide demasiado al oyente. Dancing Is Depressing (2010) consolidó ese sonido y ganó el proyecto un círculo de seguidores que ha crecido de forma callada desde entonces. Dream News (2016), grabado con banda completa en formato más expansivo, fue el único desvío respecto a ese modelo.

Lo que define a Attic Abasement no es la evolución sino la coherencia: la capacidad de Rheinheimer para convertir la duda y la ansiedad cotidiana de baja intensidad en canciones que no dramatizar sino simplemente constatan. Moonlight Passes On llega después del paréntesis más largo de la carrera del proyecto, gestado en solitario durante varios años de introspección, y apunta exactamente al mismo lugar que los primeros discos. Es probable que quien llegue nuevo al proyecto por este álbum encuentre que el resto de la discografía suena igual de familiar. Eso, en el caso de Attic Abasement, es un elogio.

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