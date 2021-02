El pasado lunes 22 de febrero, las redes se inundaron de imágenes de Daft Punk. El grupo francés había anunciado el fin de su carrera tras 28 largos años juntos. Millones de fans y artistas les rendían homenaje en sus cuentas.

Según ha informado Rolling Stone, las reproducciones de la música de Daft Punk en las plataformas digitales aumentaron casi un 500% el lunes en comparación con el domingo anterior. De la misma forma, sus ventas de canciones y álbumes aumentaron un 1.335% y un 2.650% respectivamente.

El segundo álbum de estudio de Daft Punk, Discovery, ha sido el más escuchado durante esta semana. En él se encuentran las canciones tan conocidas del grupo como One More Time, Digital Love o Harder, Better, Faster, Stronger. Por otro lado, Get Lucky aumentó un 180% sus reproducciones, Instant Crush un 392%, One More time un 368% y Harder, Better, Faster, Stronger un 418%, situándose en la cabeza.

Spotify se unió a la causa y anunció que más de 459.000 usuarios escucharon a Daft Punk por primera vez el día que anunciaron su separación.

Entre los artistas que rindieron homenaje al grupo, se encuentran Kelly Lee Owens o Nile Rodgers. Este último colaboró con ellos en una de las canciones más famosas del grupo, Get Lucky. Rodgers compartió un clip en el que les daba las gracias y añadía: “Amo su arte, convicción y sobre todo su humanidad. Les echaré de menos.”

Todos les echaremos de menos…