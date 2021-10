Aurora anuncia un nuevo disco inspirado por la relación entre dioses y humanos

Artista

Aurora

¿Por qué es noticia?

‎Aurora está de vuelta con el anuncio de un nuevo disco titulado The Gods We Can Touch del que ya ha estrenado un primer adelanto bajo el título Giving In To The Love.

Sobre la canción

Este primer adelanto, siguiendo la temática que ya apunta el título del trabajo, trata sobre «Prometeo y cómo robó el fuego para esculpirnos a nosotros, los humanos. Siento que a veces olvidamos que somos criaturas vivientes, capaces de tantas cosas hermosas. Y la obsesión actual del ser humano con la belleza nos hace olvidar y devaluar el fuego que descansa dentro de nosotros. Nuestro ser interior, y la parte más importante», afirma la artista.

Aurora – Giving In To The Love

‎Sobre el disco

Este nuevo trabajo de Aurora se publicará el 21 de enero de 2022 a través de Decca Records. El último trabajo de la artista hasta la fecha, ‎‎A Different Kind of Human (Step 2), fue publicado en 2019.

«La puerta espiritual entre lo humano y los dioses es algo muy complicado. En las manos correctas, la fe puede convertirse en lo más hermoso, algo enriquecedor y cálido, mientras que en las manos equivocadas puede convertirse en un faro de guerra y muerte», comenta sobre este trabajo.

«Algo que siempre me ha molestado es la idea de que nacemos indignos y tenemos que demostrar que somos dignos suprimiendo aquellas fuerzas en nuestro interior que nos hacen humanos. No perfectos, no impecables, solo humanos. ¿Podríamos encontrar este poder divino en nosotros mismos, sin dejar de estar apegados y seducidos por las maravillas del mundo? La carne, la fruta y el vino.‎ Creo que eso es lo que me intriga de los dioses griegos. Los dioses del mundo antiguo. Perfectamente imperfectos. Casi a nuestro alcance. Como dioses que podemos tocar», añade.‎

Tracklist del disco

‘The Forbidden Fruits Of Eden’

‘Everything Matters’

‘Giving In To The Love’

‘Cure For Me’

‘You Keep Me Crawling’

‘Exist For Love’

‘Heathens’

‘The Innocent’

‘Exhale Inhale’

‘A Temporary High’

‘A Dangerous Thing’

‘Artemis’

‘Blood In The Wine’

‘This Could Be A Dream’

‘A Little Place Called The Moon’

Sobre Aurora

Con su voz límpida y emotiva enmarcada por gélidas texturas electrónicas y beats minimalistas, la cantante y compositora noruega Aurora Aksnes habita el mismo espacio de pop oscuro de artistas como Oh Land, Lykke Li o Lorde. Originaria de Stavanger, Aurora hizo su debut a fines de 2013 con el sencillo "Awakening", seguido en 2015 por el EP Running with the wolves. En ese mismo año su versión de "Half the world away" de Oasis fue utilizada en una publicidad de Navidad de las tiendas inglesas John Lewis, aumentando así el perfil mediático de la joven cantautora. El álbum debut de larga duración de Aurora, All my demons greeting me as a friend, apareció en 2016.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!