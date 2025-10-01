Austin City Limits resume el pop del siglo XXI en un cartel de ensueño

Es el momento de regresar al jardín de los sueños musicales, a ese parque en mitad de Austin donde todo es posible. A ese lugar donde hemos sidos felices. A ese festival cuyo cartel resume el pop del siglo XXI. Este año, el Austin City Limits resume tres décadas de pop con su ecléctico encanto en dos fines de semana donde surcaremos el pop dorado de los Strokes y los Killers. Después nos adentraremos en los últimos 2000 de los Cage The Elephant antes de estrenar los 2010 con Empire of the Sun y llegar a Sabrina y Doechii, las reinas de las listas actuales. Un viaje increíble que se iniciará con la emoción de reencontrarnos con el Austin City Limits en ese Zilker Park donde todo es posible.

El ACL abre sus puertas durante dos fines de semana, del 3 al 5 de octubre y del 10 al 12 de octubre en el precioso Zilker Park de Austin.

Las estrellas del Austin City Limits más nostálgico

Zilker Park se engalana para abandonar la paz habitual de su rutina junto al río Colorado. Los decibelios descontrolados de las estrellas iluminarán la ciudad texana durante seis mágicos días. Este año la nostalgia se muda a los primeros y soñadores 2000 dominados por el indie elegante de los Strokes. La banda neoyorquina renovó una escena junto a otros tótem de la época como los Killers.

Sin ambas bandas no se entendería nada de lo que vino después. Su eco y su sombra son más alargadas que nunca. Cuentan con una condición de leyendas que no tardaron en obtener porque su música nació para ser icónica y eterna. Llevan tiempo sin regalarnos nuevo material de estudio pero sus clásicos viajarán a través del tiempo y del espacio para resumir una época.

El Austin City Limits nos regará de himnos bajo el intenso sol que nos aguarda con ganas de sacar los pases prohibidos. Mr Brightside o Last Nite tendrán su réplica en los sonidos cósmicos de Empire of the Sun que tan bien definieron aquel pop tan desenfadado como electrónico de los primeros 2010 y su Walking on a Dream. Los Cage the Elephant nos esperan con su sonido más rudo pero hipnótico para continuar nuestro paseo por el siglo XXI y darnos cuenta de lo felices que han sido nuestros oídos.

La nueva realeza del pop visita Austin

Después de navegar en la siempre reconfortante nostalgia entraremos de lleno en la década actual para coronar a dos de sus reinas. Doechii se ha convertido en un icono musical, en el sonido de TikTok en Estados Unidos y en la tercera rapera en ganar el Grammy al mejor disco rap tras Lauryn Hill y Cardi B. Casi nada. Pocas veces, los premios y la calle hablan el mismo idioma. Su rap es pura creatividad emparentada con unas influencias callejeras fascinantes. Simplemente, Doechii.

Junto a Doechii, el cartel brilla con la princesa del pop. Sabrina Carpenter amenaza con sobrepasar la avalancha de fans de Chappele Roan que colapsó la ciudad el año pasado. Su nuevo álbum la corona como una de las patas de la sagrada trinidad del nuevo pop junto a Chappelle y Charli. En el parque de los sueños musicales le espera su corona.

Un aspirante al trono masculino del pop, y de manera inesperada, es Djo, o más bien, Joseph David Keery. Sí, Steve de Stranger Things es el fenómeno musical del año en Estados Unidos arrasando en Tiktok y en cada concierto que ofrece. Le veremos antes de su despegue definitivo hacia el estrellato más absoluto a base de descaro, talento y buenas letras.

Los imperdibles del Austin City Limits

Son tantas las opciones del cartel del Austin City Limits que se antoja imposible abarcarlo todo a no ser que tengas la suerte de asistir a los dos fines de semana o bilocarte. Aún así, hay ciertos imperdibles que cualquier melómano tendrá señalado en rojo para no perderse bajo ningún concepto.

Sin duda alguna, una de estas bandas es Wet Leg. Con Moisturizer, su segundo álbum de estudio, bajo el brazo se han convertido en la banda más refrescante de la escena a nivel mundial. Sus locos conciertos son un reclamo irresistible que disfrutaremos especialmente en Zilker Park. Aún quedan supervivientes del pasado siglo en su cartel con ganas de dar guerra y ofrecer buena música. Es el caso de Modest Mouse, una banda indispensable para entender el indie de Portland en los 90, con cuerda para tomar la carretera y dar guitarrazos por todo el mundo.

Más recientes aunque sin duda herederos de los sonidos de Modest Mouse y de los 90 son los Japanese Breakfast. El magnetismo de Michelle Zauner está en máximos históricos y a lo largo de los años lo ha ido paseando por los festivales de Austin, el SXSW y el ACL, siendo siempre un placer culpable, un indispensable placer musical. La representación latina contará este año con estrellas como Feid y sobre todo Ca7riel y Paco Amoroso. Otras delicias musicales que forman parte de este festival inabarcable son la sofisticación hecha duo: los Polo & Pan, también los eclécticos Phantogram, Passion Pit, el icono country Luke Combs, la sensación Hozier y T-Pain.

No te pierdas nuestras aventuras en un nuevo Austin City Limits lleno de estrellas, historias y sonrisas. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestra web, y descubrirás todo lo que suceda en Zilker Park en seis días de paz, amor y música.