The Avalanches han confirmado que su cuarto álbum de estudio se titula No Bad Memories y llegará el 16 de octubre a través de Modular Recordings. El anuncio ha llegado acompañado de un nuevo single, “Can’t Get Over Losing You”, en el que colaboran con la cantautora y productora Portraits of Tracy. Es el disco más esperado del trío australiano en seis años, desde We Will Always Love You (2020), y confirma buena parte de lo que llevaban meses insinuando en redes sociales.

Publicidad, nostalgia y jingles de infancia

El nuevo trabajo de The Avalanches gira en torno a un concepto muy concreto: cómo la publicidad y la tecnología de consumo se han colado en la memoria personal de varias generaciones. La banda ha explicado que el disco recupera sonidos de jingles publicitarios, efectos de arranque de aplicaciones y logotipos sonoros de marcas que quedaron grabados en la infancia de sus tres integrantes, convertidos ahora en material de trabajo para su característico collage sonoro.

En un comunicado, el grupo ha resumido así el punto de partida del proyecto: «Fue interesante, ya de adultos, reflexionar sobre esa etapa del marketing (la creatividad, la fotografía, la música) que también vendía un sueño inalcanzable». No Bad Memories contendrá 31 canciones, aunque de momento solo se conocen los cuatro adelantos publicados hasta la fecha; el resto del tracklist permanece sin confirmar.

De “Since I Left You” al trío actual

The Avalanches nacieron en Melbourne en 1997 de las cenizas del grupo de noise punk Alarm 115, y su debut, Since I Left You (2000), se convirtió casi de inmediato en referencia obligada del plunderphonics y la música basada en samples, con más de un millón de copias vendidas y 700 millones de reproducciones en streaming. Tras dieciséis años de silencio llegó Wildflower (2016), número uno en la lista australiana, y en 2020 We Will Always Love You confirmó su gusto por rodearse de colaboradores de lujo. Hoy el proyecto lo forman Robbie Chater y Tony Di Blasi, miembros fundadores, junto a Andy Szekeres (antes en Midnight Juggernauts), incorporado oficialmente a la formación este mismo año.

No Bad Memories mantiene esa misma filosofía coral que ya definió Wildflower y We Will Always Love You: un desfile de nombres invitados que, en este caso, incluye desde Karen O hasta Jamie xx. El disco llega además tras más de un año de pistas dejadas caer por el grupo, que en 2024 ya habían adelantado parte de su nueva etapa colaborando con Jamie xx en “All You Children”, incluida en el álbum In Waves.

“Can’t Get Over Losing You”, el cuarto adelanto

El single que acompaña al anuncio, “Can’t Get Over Losing You”, suma a la ecuación la voz de Portraits of Tracy, nombre artístico de la productora y multiinstrumentista Tracy Amare, natural de Baton Rouge (Luisiana). El tema combina una base de batería contundente con las texturas de samples nostálgicos marca de la casa de The Avalanches, y llega con un videoclip animado firmado por Jonathan Zawada.

Robbie Chater, que también ha producido el disco, ha querido destacar la complicidad con su nueva colaboradora: «Es una persona divertida, valiente y cercana; su forma de cantar y de escribir canciones me rompe el corazón una y otra vez». Por su parte, Portraits of Tracy ha definido la experiencia como «muy especial desde el primer momento en que conectamos».

Tres adelantos antes de la portada

“Can’t Get Over Losing You” es el cuarto tema publicado del álbum. Antes llegaron “Together”, con Nikki Nair, Jessy Lanza y Prentiss; “Every Single Weekend”, versión extendida de la colaboración con Jamie xx que ya sonaba en In Waves; y “Blue Shadows”, reencuentro con Karen O construido sobre una muestra del tema italo-disco de 1984 “Shadows From Nowhere”. La secuencia deja claro que No Bad Memories seguirá la lógica de puzle sonoro y colaboraciones cruzadas que ha caracterizado al grupo desde Wildflower.

Una campaña tan enrevesada como el propio disco

El camino hasta el anuncio oficial ha sido, como suele ocurrir con The Avalanches, todo menos convencional. La cuenta regresiva empezó hace más de un año, cuando el grupo escribió simplemente “Álbum #4” en redes sociales; después llegaron pistas más crípticas, fotografías de discos duros portátiles apilados y, finalmente, el lanzamiento de una suerte de juego de rol online centrado en una compañía ficticia llamada Takumi Digital Archives, dedicada a “custodiar” los recuerdos de sus usuarios. Ese universo de ficción corporativa, que mezclaba vídeos, webs falsas y materiales promocionales, terminó siendo la antesala perfecta del concepto que ahora vertebra No Bad Memories.

La banda tiene además una agenda de directos cada vez más nutrida de cara a la publicación del disco, con fechas que incluyen su primer concierto en México y una parada en el Terminal 5 de Nueva York, señal de que el regreso no se quedará solo en el plano discográfico. Con cuatro adelantos ya en circulación y la fecha de lanzamiento fijada, todo apunta a que el resto del tracklist se irá desvelando en las próximas semanas.

▶ “No Bad Memories” — The Avalanches | 16 de octubre de 2026 | Modular Recordings

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