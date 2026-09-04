The Avalanches han publicado el listado completo de «No Bad Memories», su cuarto álbum de estudio, y la lista de invitados es tan larga que parece una broma hasta que uno empieza a reconocer los nombres uno por uno. El disco llegará el 16 de octubre a través de Modular Recordings con 31 canciones en su edición digital, cuatro de ellas exclusivas de ese formato.

31 canciones y un reparto que no parece real (pero sí lo es)

El trío australiano formado por Robbie Chater, Tony Di Blasi y Andy Szekeres ha convocado para este disco a una nómina que va de Karen O (de Yeah Yeah Yeahs) a Rivers Cuomo (de Weezer), pasando por Mike Patton (Faith No More, Mr. Bungle), el productor escocés Barry Can’t Swim, la veterana Carly Simon, el fundador de Yellow Magic Orchestra Haruomi Hosono, el artista sonoro japonés Ryoji Ikeda y la pionera de la música electrónica Suzanne Ciani, entre muchos otros. También aparecen Khadija Al Hanafi, productora tunecina de footwork, la cantautora Portraits of Tracy, el productor Vegyn, la rapera John Glacier, Erick the Architect (de Flatbush Zombies), Panda Bear (de Animal Collective), el dúo Loaded Honey y el trío ya conocido de Nikki Nair, Jessy Lanza y Prentiss.

El fichaje más inesperado, sin embargo, no es músico: el actor Haley Joel Osment (el niño protagonista de «El sexto sentido») pone voz a dos cortes, «El Dorado TV Spot» y «Superfun!™ TV Spot» (este último también con Patton), y protagoniza además el nuevo tráiler del disco, dirigido por Liam Oz. Mike Patton, por su parte, confirmó él mismo en redes que aparece en tres temas: «Total Recall», «Superfun!™ TV Spot» y «Paradise Island» (esta última también junto a Khadija Al Hanafi).

De los 31 cortes, cuatro son exclusivos de la edición digital («He Lives In That Old World», «El Dorado TV Spot», «Total Recall» y «Final Credits»), mientras que vinilo, CD y casete incluyen en su lugar el tema exclusivo «Evergreen Altar», con Vegyn.

De 3.500 samples a 31 voces distintas: así ha evolucionado The Avalanches

The Avalanches nacieron en Melbourne en 1997 de las cenizas de un grupo de noise punk, y su carta de presentación, «Since I Left You» (2000), se construyó a partir de más de 3.500 samples distintos hasta convertirse en un hito del sampledelia. Desde entonces, el grupo ha espaciado sus discos casi como si cada uno cerrara una era: «Wildflower» llegó dieciséis años después, en 2016, y «We Will Always Love You» en 2020, ambos ya asentados en la fórmula de convocar decenas de colaboradores para tejer un mosaico sonoro con voces ajenas.

«No Bad Memories» lleva esa idea al extremo: 31 canciones y una nómina de invitados más amplia que la de cualquiera de sus discos anteriores, construida esta vez alrededor de un concepto muy concreto: la manera en que los jingles publicitarios, los sonidos de startups y los logos sonoros olvidados de la infancia se quedan grabados en la memoria. La banda lo explicaba así en el anuncio del disco: «Ha sido interesante reflexionar, ya de adultos, sobre esta etapa fascinante del marketing (la creatividad, el cine, la fotografía, la música), que también vendía un sueño inalcanzable».

Así queda el tracklist completo de «No Bad Memories»

1. «Bd-R»

2. «Together» (feat. Nikki Nair, Jessy Lanza y Prentiss)

3. «Xerox Altalink B8055» (feat. Ryoji Ikeda)

4. «I Give Everything I Have 2 U» (feat. Loaded Honey)

5. «Every Single Weekend» (feat. Jamie xx)

6. «Friends Forever»

7. «Blue Shadows» (feat. Karen O)

8. «Logoland»

9. «Like Clockwork / Hit By Traffic» (feat. Khadija Al Hanafi)

10. «All The Time In The World» (feat. Rivers Cuomo, Vegyn y Baby Marlboro)

11. «3D Glasses Not Included»

12. «Vida» (feat. Erick the Architect)

13. «Paradise Island» (feat. Khadija Al Hanafi y Mike Patton)

14. «Unicorn Quest™» (feat. Ryoji Ikeda)

15. «Far Away» (feat. John Glacier y Khadija Al Hanafi)

16. «He Lives In That Old World» (exclusivo digital)

17. «Can’t Get Over Losing You» (feat. Portraits of Tracy)

18. «Watch Out! It’s Cloudy» (feat. Khadija Al Hanafi)

19. «Highfield» (feat. Panda Bear)

20. «El Dorado TV Spot» (feat. Haley Joel Osment, exclusivo digital)

21. «Under Yr Power»

22. «SUV Heaven» (feat. Khadija Al Hanafi)

23. «One More Fantasy» (feat. Carly Simon)

24. «Break Out Corporate Tag» (feat. Ryoji Ikeda y Portraits of Tracy)

25. «Magic Wand» (feat. Barry Can’t Swim)

26. «Superfun!™ TV Spot» (feat. Mike Patton y Haley Joel Osment)

27. «No Bad Memories»

28. «Our Love Is Alive» (feat. Suzanne Ciani y Barry Can’t Swim)

29. «Total Recall» (feat. Mike Patton, exclusivo digital)

30. «Final Credits» (feat. Loaded Honey, exclusivo digital)

31. «The Pavement Light» (feat. Haruomi Hosono)

Los adelantos que ya conocíamos

Buena parte del disco ya se había ido desvelando por partes. En agosto, el anuncio del álbum llegó acompañado de «Can’t Get Over Losing You» junto a Portraits of Tracy, cantautora de Baton Rouge. Antes habían llegado «Every Single Weekend», su reencuentro con Jamie xx, y «Blue Shadows», su segunda colaboración con Karen O tras «Dial D for Devotion», de «We Will Always Love You». Puedes repasar la biografía completa del grupo y su discografía en su ficha de artista.

▶ «No Bad Memories» — The Avalanches | 16 de octubre de 2026 | Modular Recordings

¿Cuál de los 31 temas te genera más curiosidad solo por el nombre del invitado? ¿Y qué recuerdo publicitario de tu infancia crees que podría colarse en un disco como este?

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