Avalon Emerson abre un nuevo capítulo con «Eden» y anuncia gira europea

La DJ y productora Avalon Emerson acaba de estrenar Eden, su primer lanzamiento bajo el proyecto Avalon Emerson & the Charm desde su álbum homónimo de 2023. El tema llega acompañado de un videoclip dirigido por Ben Turok y publicado a través del sello Dead Oceans. En palabras de la propia artista, Eden es “un viaje por el río interminable entre montañas de alegría y pérdida”, una metáfora que refleja la transición de su universo electrónico hacia un dream-pop más introspectivo.

Este nuevo single nació en Londres durante una sesión de estudio con el productor Bullion, justo después de la última gira de & the Charm en 2023. Emerson describe ese momento como una revelación: hacer música fuera del club no era un desvío, sino la entrada a un espacio creativo lleno de pasajes por explorar. Tras firmar con Dead Oceans, la artista lanzó la serie de sencillos Perpetual Emotion Machine, donde incluyó E After Next, una reinterpretación del clásico de Moby Next Is the E, que se había convertido en un favorito de sus sets.

La noticia viene acompañada de una gira europea que arrancará en marzo de 2026, con paradas en Glasgow, Manchester, Londres, París, Ámsterdam y Berlín. Sin dura, este movimiento confirma la consolidación de Emerson como una figura que trasciende la pista de baile, capaz de reinventarse sin perder la esencia que la convirtió en una de las DJs más respetadas de la última década.

Con Eden, Avalon Emerson reafirma su apuesta por un sonido más melódico y emocional, sin abandonar del todo la energía que la caracteriza. El resultado es un tema que funciona tanto en la intimidad de los auriculares como en un directo cargado de atmósfera. Su evolución recuerda a otros artistas electrónicos que han dado el salto hacia terrenos más pop y experimentales, como Kelly Lee Owens o Caribou, pero con un sello personal que la distingue.

Avalon Emerson, de los clubes de Berlín al dream-pop

La trayectoria de Avalon Emerson es la historia de una artista que nunca se conformó con las etiquetas. Nacida en San Francisco y posteriormente instalada en Berlín, se dio a conocer como DJ en la escena techno internacional gracias a su estilo versátil y sus producciones hipnóticas. Su debut discográfico llegó en 2016 con el EP The Frontier, editado por Whities, donde ya mostraba un interés por expandir los límites del techno con melodías envolventes y estructuras poco convencionales. A partir de ahí, su nombre empezó a aparecer en festivales como Dekmantel y en clubes de referencia como Berghain, consolidando su reputación como una de las selectoras más influyentes de su generación.

En 2023 sorprendió con Avalon Emerson & the Charm, un álbum que marcó un giro hacia el dream-pop y la canción estructurada, alejándose de los temas pensados exclusivamente para la pista. El disco, publicado por su propio sello y posteriormente respaldado por Dead Oceans, fue recibido con entusiasmo por los medios, que destacaron su capacidad para crear un universo sonoro delicado y emocional sin perder la sofisticación de su pasado electrónico. Además de E After Next y ahora Eden, su discografía incluye remixes para artistas como Robyn y Slowdive, demostrando que su talento se mueve con soltura entre géneros.

Hoy, con una carrera que combina la precisión del DJing y la sensibilidad del pop experimental, Avalon Emerson se posiciona como una figura clave en la música contemporánea. Su discografía es breve pero contundente, y cada lanzamiento parece abrir una nueva puerta hacia territorios aún inexplorados.