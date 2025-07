Avery Tucker estrena su debut en solitario con «Paw»

Avery Tucker, exintegrante del dúo indie-rock Girlpool, ha anunciado su primer álbum en solitario, Paw, que se lanzará el 10 de octubre de 2025. Este proyecto marca un nuevo capítulo para Tucker, quien tras la disolución de Girlpool en 2022, se sumerge en una exploración personal y musical con colaboraciones de lujo. El álbum, coproducido por Alaska Reid, cuenta con aportes de Katie Gavin de MUNA en Angel, Aaron Maine de Porches en Baby Broke y A. G. Cook en My Life Isn’t Leaving You. Grabado entre Livingston, Montana, y Encino, California, Paw promete una mezcla de indie-rock crudo y emociones profundas.

Tucker ya ha compartido dos singles: Big Drops, lanzado en mayo de 2025 y descrito como una historia sobre amar y perder, y Like I’m Young, presentado con un video dirigido por Nick Vernet. Este último, según Tucker, es una de sus canciones más emocionalmente intensas, escrita al borde de su vulnerabilidad. “Cuando la toco en vivo, siento esa altura emocional”, comentó. El álbum de 11 pistas incluye títulos como Malibu, Knots y Sunkiss, que reflejan su estilo introspectivo.

Tras el fin de Girlpool, donde Tucker y Harmony Tividad dejaron un legado de cuatro álbumes, incluyendo Forgiveness (2022), Tucker abraza su identidad como solista. Paw no solo muestra su evolución artística, sino también su capacidad para conectar con la audiencia a través de letras honestas y sonoridades frescas.

Tracklist de Avery Tucker – Paw

01 Like I’m Young

02 Malibu

03 Knots

04 Rust

05 In the Smoke

06 Baby Broke

07 Big Drops

08 Sunkiss

09 Angel [ft. Katie Gavin]

10 Dusk

11 My Life Isn’t Leaving You

El viaje musical de Avery Tucker: De Girlpool a su debut en solitario

Avery Tucker irrumpió en la escena indie-rock como la mitad de Girlpool, el dúo que formó en 2013 junto a Harmony Tividad en Los Ángeles. Con un sonido crudo y emocional, Girlpool capturó corazones con su debut Girlpool EP (2014), un conjunto de canciones minimalistas que destacaban por su honestidad. Su primer álbum, Before the World Was Big (2015), consolidó su estilo lo-fi, mientras que Powerplant (2017) marcó una evolución con una banda completa, ganando elogios por su energía punk. En 2019, What Chaos Is Imaginary exploró texturas más densas, y su último trabajo, Forgiveness (2022), cerró el capítulo de Girlpool con una mezcla de introspección y experimentación. La química entre Tucker y Tividad definió una era, pero tras nueve años, el dúo se separó amistosamente para perseguir proyectos en solitario.

En 2025, Tucker da un paso audaz con su debut en solitario, Paw, programado para el 10 de octubre. Este álbum de 11 pistas, coproducido por Alaska Reid, incluye colaboraciones con Katie Gavin de MUNA, Aaron Maine de Porches y A. G. Cook. Los singles Big Drops y Like I’m Young ya han mostrado su habilidad para combinar vulnerabilidad con melodías pegajosas. Grabado entre Montana y California, Paw promete ser un reflejo de la evolución de Tucker, manteniendo la esencia emocional que lo convirtió en una voz única en el indie-rock.

