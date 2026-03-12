Avey Tare y Geologist se reinventan como Croz Boyce, un dúo instrumental que expande el universo Animal Collective hacia nuevos territorios sensoriales

Avey Tare y Geologist, dos de las mentes más inquietas de Animal Collective, vuelven a sorprender con un nuevo proyecto paralelo: Croz Boyce, un dúo instrumental cuyo primer álbum verá la luz el 8 de mayo a través de Domino. Según la información publicada por Pitchfork, el disco nace de un proceso de creación a distancia entre Asheville y Washington D.C., con cada uno grabando sus partes desde casa y confiando la mezcla a su compañero habitual en Animal Collective, Deakin.
El primer adelanto, “Hanging Out With a Blueberry Pop”, llega acompañado de un videoclip dirigido por el profesional del snorkel Joseph Ricketts, una elección tan inesperada como coherente con el imaginario líquido y psicodélico del dúo. El nombre del proyecto, Croz Boyce, funciona como homenaje velado a David Crosby, fallecido en 2023, justo cuando ambos comenzaron a trabajar en estas piezas instrumentales que parecen moverse entre la ensoñación, la improvisación y una sensibilidad casi cinematográfica.
El álbum incluye nueve composiciones con títulos tan evocadores como “Towson Acid”, “Abundant River Zap” o “Eternal Dream Drone”, que apuntan a un trabajo donde la textura y el ambiente son protagonistas. Aunque Animal Collective no publica nuevo material desde Isn’t It Now? (2023), sus miembros no han dejado de crear: Avey Tare lanzó 7s ese mismo año, mientras que Geologist publicó en enero su debut en solitario, Can I Get a Pack of Camel Lights? Croz Boyce parece, así, una extensión natural de esa pulsión creativa constante, un espacio donde ambos pueden explorar sin expectativas ni estructuras predefinidas.
Este nuevo proyecto confirma algo que los fans llevan décadas intuyendo: Animal Collective no es solo una banda, sino un ecosistema creativo en el que cada miembro encuentra vías paralelas para expandir su lenguaje musical. Croz Boyce se suma ahora a esa constelación, ofreciendo una propuesta instrumental que promete ser tan libre, juguetona y emocionalmente sugerente como sus trabajos más celebrados.
Tracklist de Croz Boyce
01 Hanging Out With a Blueberry Pop
02 Towson Acid
03 What If Janis Just Stared?
04 Abundant River Zap
05 Steven’s Sunshine Rejected
06 Father Karras
07 Janis (Still Staring)
08 Eternal Dream Drone
09 Banana Pudding
Animal Collective: experimentación radical y pop mutante
Desde su formación a principios de los 2000, Animal Collective se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del pop experimental contemporáneo. Con discos clave como Sung Tongs, Feels, Strawberry Jam o Merriweather Post Pavilion, redefinieron los límites entre psicodelia, folk, electrónica y pop, construyendo un sonido que ha marcado a toda una generación de artistas. Su trayectoria está llena de proyectos paralelos —Avey Tare, Panda Bear, Geologist, Deakin— que han permitido a cada miembro explorar facetas distintas sin perder la identidad común. Tras más de veinte años de carrera, siguen siendo un referente de riesgo, imaginación y libertad creativa, capaces de reinventarse sin renunciar a su esencia.
