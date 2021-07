Es el tercer disco reeditado en vinilo de la banda inglesa. Las otras dos reediciones, anunciadas aquí, fueron Lazer Guided Melodies, disco editado en el año 1992, y Pure Phase de 1995. Y ahora, avistamos la reedición de Ladies and Gentlemen We Are Floating In Space de Spiritualized.

Aunque el avistamiento de tierra firme es lejano, está agendado para que llegue a buen puerto el 10 de septiembre. Les queda de viaje, casi un mes y medio, pero la gente de Fat Possum se encargará de que llegue de su mano, sin ningún percance. Para ello, han preparado un avance del clip principal que puedes ver al final del artículo. Hay que tener en cuenta que el tesoro data de 1997, y es considerado por la crítica la joya más preciada de los ingleses Spiritualized.

Sin embargo, Jason Pierce (miembro de Spiritualized), tiene otra opinión sobre los cuatro discos elegidos para esta reedición:

“Me gusta Pure Phase, el mejor de estos cuatro discos, pero la gente todavía dice que Ladies and Gentlemen es donde todo se unió”, y se enorgullece comentando que “todavía estoy asombrado por ambos discos, que no ceden en ningún momento. No hay ningún cortafuegos. Tampoco hay ningún ‘No puedes permanecer en esa sección durante tanto tiempo’. Todo se asienta en el lugar donde llega y allí se queda, y eso me parece increíble”. Para gustos, colores.

Pues eso, los colores… Los elegidos para el tesoro que está en camino, surcando el espacio y protegido por Fat Possum, son vinilo negro (el normal) o vinilo “Neptune Blue” (un azul especial que tenemos ganas de ver). Aunque, el otoño pasado, la compañía Vinyl Me Please llevó a tierra firme una reedición limitada de Ladies and Gentlemen We Are Floating In Space en vinilo azul. Estamos impacientes por comparar qué tono de azul nos gusta más.

Pero lo mejor está por llegar, una nueva tierra firme está en busca, por estas compañías que surcan los mares espaciales. No sabemos quién avistará tierra para lanzar el último tesoro de Spiritualized, si Fat Possum o Vinyl Me Please. Lo que sí sabemos es que Jason Pierce terminará el programa de reedición Spaceman, con el álbum de 2001 Let It Come Down de la banda Spiritualized.

Volviendo a Ladies and Gentlemen We Are Floating In Space, Jason Pierce hizo una breve explicación sobre la grabación del disco, en un comunicado: “Fuimos a Estados Unidos antes de grabar este disco. John Coxon se había unido a la guitarra y yo grabé la canción principal y varias otras demos que terminaron dentro del disco. Pero pudimos tocar Cop Shoot Cop y Electricity en vivo y arreglarlos antes de grabarlos para el álbum, y luego John se convirtió en parte integral de la banda. Venía de un mundo de Syl Johnson y Al Green, Teenie Hodges y Reggie Young; un mundo diferente dentro de las líneas de la guitarra. Y luego estaba el teclado enormemente influyente de Kate Radley que era impecable y ruidoso”.

Nosotros, avistamos la reedición de Ladies and Gentlemen We Are Floating In Space de Spiritualized, viendo el siguiente avance del clip principal. Pero atención, sigue la corriente y no naufragues, porque el artículo no acaba aquí…

Hola, de nuevo. Como ya sabes, los hombres del espacio siempre tienen un tesoro personal, que esconden hasta el final de los días, pero nos lo han mostrado. Y nosotros te lo mostramos a ti. El video que han mostrado recientemente pertenece a la canción Come Together, la segunda del LP Ladies and Gentlemen We Are Floating In Space, y nos lo muestran sin censura a pesar de que no ha llegado a tierra firme la tan esperada reedición.

Disfrútalo, es para ti.