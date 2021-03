Axel Vindenes (Kakkmaddafakka) estrena su nueva canción “At The Start”

No hay descanso para Axel Vindenes. Tras sus dos primeros sencillos como solista Yesterday y Something, el cantante y guitarrista de Kakkmaddafakka regresa con una nueva propuesta: At The Start.

Estamos ante una canción que da la sensación de que hubiésemos viajado en el tiempo a los años 80. Para conseguirlo, Vindenes combina sintetizadores con un ritmo tempestuoso y regresa a un estilo más pop, habiendo tenido la balada Something como predecesora.

“Me encanta lo que estoy haciendo ahora, ‘Yesterday’ fue un maravilloso primer sencillo, y tomarme la libertad de hacer un segundo sencillo de seis minutos como ‘Something’ fue una experiencia genial para mí. Ahora estoy bastante feliz de comenzar el año con ‘At The Start‘”, dice Vindenes.

Disfrutemos este nuevo tema del noruego.

AXEL VINDENES – AT THE START