Axl Rose perdió los papeles en Buenos Aires, pero Guns N’ Roses tiene una explicación

Guns N’ Roses volvió a encender Buenos Aires con dos fechas consecutivas en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, pero fue el segundo concierto, el 18 de octubre, el que dejó una escena que rápidamente se hizo viral: Axl Rose, visiblemente molesto, interrumpió Welcome to the Jungle, golpeó el bombo de la batería y lanzó su micrófono dos veces hacia el set de percusión. El público quedó desconcertado, pero el vocalista lo explicó al instante: “¡Intentaré improvisar!”, dijo, reconociendo un fallo técnico en su monitor de oído.

El incidente, lejos de ser un arrebato contra el nuevo baterista Isaac Carpenter como se rumoreó inicialemente, fue provocado por un error de sonido que solo le permitía escuchar la percusión. Según declaraciones posteriores de la banda y del bajista Duff McKagan, Carpenter “se sabe las canciones mejor que nosotros”. El problema se resolvió en la tercera canción y el resto del show transcurrió sin más sobresaltos.

Este episodio se suma a la gira mundial Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things, que ha llevado a la banda por Asia, Europa y América Latina. Además, Slash confirmó que hay “muchísimo material” para un nuevo álbum, el primero desde Chinese Democracy (2008) y el primero con la formación clásica desde The Spaghetti Incident? (1993). Aunque no hay fecha de lanzamiento, el guitarrista aseguró que “todos están pensando en ello” y que el proceso será espontáneo, como siempre ocurre con Guns N’ Roses.

De Los Ángeles al Olimpo del rock: la historia de Guns N’ Roses

Formada en 1985 en Los Ángeles por Axl Rose y Izzy Stradlin, Guns N’ Roses se convirtió en un fenómeno global con su debut Appetite for Destruction (1987), que incluye himnos como Sweet Child o’ Mine, Paradise City y Welcome to the Jungle. A este le siguieron G N’ R Lies (1988) y el ambicioso doble lanzamiento Use Your Illusion I y Use Your Illusion II (1991), que consolidaron su estatus como una de las bandas más explosivas del hard rock. En 1993 publicaron The Spaghetti Incident?, un disco de versiones punk que marcó el fin de la era clásica.

Tras años de cambios de formación y silencio discográfico, Axl Rose lideró el lanzamiento de Chinese Democracy en 2008, un proyecto largamente demorado que mostró una faceta más experimental. El regreso de Slash y Duff McKagan en 2016 reavivó la llama, y desde entonces han girado por todo el mundo con una formación que ahora incluye a Isaac Carpenter en la batería. La banda ha lanzado sencillos como Hard Skool (2021) y prepara su primer álbum con la alineación clásica en más de tres décadas. Con seis discos de estudio, más de 20 videoclips y una legión de fans que no se rinde, Guns N’ Roses sigue siendo sinónimo de actitud, caos y rock sin concesiones.

