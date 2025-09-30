Axl Rose se convierte en héroe cyberpunk en su nueva novela gráfica

Axl Rose, vocalista de Guns N’ Roses, se lanza al mundo del cómic con Appetite For Destruction, una novela gráfica de estética cyberpunk que comparte título con el mítico debut de la banda en 1987. Coescrita junto a Nathan Yocum, fundador de Sumerian Comics, la obra presenta a un Axl mitad humano, mitad robot, que habita una distópica Paradise City donde humanos y máquinas conviven en tensión.

La historia arranca cuando una cantante desaparece misteriosamente, lo que empuja al protagonista a destapar una conspiración que podría decidir el destino de la humanidad. Con ilustraciones de Frank Mazzoli (DUNE: Edge Of A Crysknife), color de Antonio Antro (Hell Is Us) y rotulación de Micah Myers (American Psycho), el libro de 108 páginas estará disponible en enero de 2026 en cinco ediciones, incluyendo una versión deluxe con figura, moneda coleccionable y firma de Rose.

Este proyecto marca un nuevo capítulo en la carrera de Axl Rose, quien sigue de gira con Guns N’ Roses y acaba de anunciar una nueva etapa por Latinoamérica. Según Consequence, el cómic no solo expande su legado, sino que lo reimagina como símbolo de resistencia en un universo futurista.

De la furia de Sunset Strip al Olimpo del rock

Formados en Los Ángeles en 1985, Guns N’ Roses irrumpieron con fuerza en la escena con Appetite for Destruction, un álbum que redefinió el hard rock con himnos como Welcome to the Jungle, Sweet Child o’ Mine y Paradise City. El disco vendió más de 30 millones de copias y convirtió a Axl Rose, Slash y compañía en íconos globales. Le siguieron los ambiciosos Use Your Illusion I y II en 1991, que expandieron su sonido hacia el piano rock, el metal y el blues.

Tras años de cambios de formación y silencio discográfico, Guns N’ Roses regresaron con Chinese Democracy en 2008, un álbum complejo y experimental que dividió a la crítica pero reafirmó la visión artística de Rose. Desde su reunión con Slash y Duff McKagan en 2016, la banda ha girado por estadios de todo el mundo, manteniendo viva una llama que, como demuestra esta nueva incursión en el cómic, sigue evolucionando sin perder su esencia rebelde.

