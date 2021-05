Ayoho y María de Juan suman sus talentos en “El Espejo”

Tras Lo que Arde, publicada el pasado mes de mayo y cuya grabación que tuvo lugar en el confinamiento durante la crisis sanitaria de la COVID-19, los bajos funkies, los teclados con estilo y sonidos de pop fresco en Déjame Escapar, un tema de energía, color y ritmo sobre la aventura de ser joven, y el tema fresco y pegadizo de Sin Ti, Ayoho lanzan ahora El Espejo, la primera de una serie de temas con colaboraciones que también entrarán en este álbum que cuenta con la minuciosa producción de gusto exquisito de Lalo GV, músico además, en la formación de Ayoho junto a Nacho, Antonio, Miguel y Fran.

Ayoho canta en El Espejo sobre la retrospectiva de su propio camino desde quien eres ahora, junto a la voz de María de Juan, en una mezcla de pop suave, sonidos electrónicos y letra potente que nos arrastra hacia un saxofón épico, envolviéndonos en una atmósfera sofisticada y nostálgica.

María de Juan, que presentó en febrero su ópera prima 24/7 (Son Buenos, 2020), un disco maduro y muy personal, sumamente peculiar atendiendo a su juventud, producido por Manuel Cabezalí, colabora en esta canción con la banda, aunque ya había colaborado con Lalo GV, en el tema Arde la ciudad.

La artista tiene una trayectoria personal muy peculiar a pesar de su corta edad. Con estudios en la Rockschool Academy de Londres, heredando la más pura tradición musical del soul, se ha criado en los camerinos de los teatros de España de la mano de su padre, el actor Jorge de Juan, y es de formación bilingüe, no en vano ha vivido en Londres desde los ocho años. Recién terminados sus estudios musicales en Inglaterra, fue seleccionada por Brighter Sound para participar en “The Best Young Talents” del Reino Unido y trabajar con la banda Everything Everything en la creación y grabación de Chaos to Order en los estudios Blueprint de Manchester.

Disfrutad de esta prometedora colaboración a continuación: