Azkena Rock presenta su Edición Especial 2021 entre septiembre y octubre

Si algo identifica a la organización del Azkena Rock es su amor por el rock’n’roll y la música en directo y no podíamos dejar pasar otro año sin un Azkena Rock en vivo. ARF presenta su Edición Especial 2021, una versión diferente, adaptada a los tiempos que corren, pero con el espíritu de siempre: representar las diferentes corrientes del rock’n’roll, desde rock, punk o rockabilly, tanto con nombres consagrados como con voces más jovenes.

Durante 10 días, empezando el 22 de septiembre y finalizando el 3 de octubre de 2021, las guitarras se adueñarán del Iradier Arena, que acogerá a un total de 21 artistas entre los que destacan nombres emblemáticos del rock estatal como Loquillo, El Drogas, M Clan, Los Enemigos o Lendakaris Muertos, junto a jóvenes valores como Los Zigarros, Carolina Durante, Los Estanques o Liher. Las entradas para cada día saldrán a la venta el viernes a las 10:00 horas en azkenarockfestival.com y la programación es la siguiente:

El aforo de cada concierto será controlado de acuerdo a la normativa vigente, cumpliendo con todas las medidas preventivas ante la COVID-19 en un entorno de cultura segura.

Y mientras tanto, seguirán preparándolo todo para celebrar el año que viene nuestro 20 aniversario en formato festival con Patti Smith, The Offspring, Brian Wilson, Social Distortion, Emmylou Harris, Suzi Quatro, L7, Drive-by Truckers, Fu Manchu o Daniel Romano los días 16, 17 y 18 de junio de 2022 en Mendizabala, Vitoria-Gasteiz.

Os dejamos con la programación al completo:

22/09/2021 – LENDAKARIS MUERTOS + EZPALAK

23/09/2021 – LOS ENEMIGOS + LIHER

24/09/2021 – EL DROGAS + THE LIZARDS

25/09/2021 – CAROLINA DURANTE + BIZNAGA

26/09/2021 – JOHNNY BURNING + THE SOUL JACKET

29/09/2021 – KAOTIKO + PURAPOSSE + THE WAX

30/09/2021 – RAY COLLINS HOT CLUB + MICKY & THE BUZZ

01/10/2021 – LOQUILLO + SEDA

02/10/2021 – LOS ZIGARROS + LOS ESTANQUES

03/10/2021 – M CLAN + RAZKIN