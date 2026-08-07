Cuando Babyshambles se subieron al escenario de la KOKO de Londres el pasado 15 de diciembre para cerrar su gira de reunión, nadie sabía que aquella noche estaba quedando grabada para la posteridad. Ahora la banda ha confirmado que ese concierto se convertirá en disco: Live At KOKO llegará el próximo mes de octubre, y con él, la confirmación de que el regreso de la banda va mucho más allá de un simple revival nostálgico.

El anuncio llega apenas unos meses después de que la banda liderada por Pete Doherty rompiera un silencio discográfico de más de una década, y confirma que aquella reunión de 2025 no fue un episodio aislado, sino el arranque de una nueva etapa que, según ha dejado caer el propio Doherty, todavía podría dar más de sí.

Un cierre de gira con Bill Bailey, Carl Barât y un lobo que llevaba 20 años dormido

Aquel show de la KOKO fue el broche final de la primera gira de Babyshambles en once años, y no defraudó en anécdotas. El concierto arrancó con una introducción a cargo del cómico Bill Bailey antes de entrar en “Killamangiro”, y durante la noche la banda invitó a subir al escenario a Carl Barât, con quien interpretaron el tema de The Libertines “What Katie Did”. Como colofón, Babyshambles tocaron “Wolfman” por primera vez en veinte años, un momento que ya circulaba entre los fans como una de las grandes sorpresas de toda la gira.

Ese repertorio, cargado de rarezas y momentos que muchos fans nunca pensaron que volverían a escuchar en directo, es precisamente lo que ahora queda inmortalizado en este nuevo álbum en directo, concebido como un cierre de época que documenta el estado actual de la banda casi tal cual sonó esa noche.

Fecha de lanzamiento, formatos y las cuatro rarezas que se guardan para el CD

Live At KOKO saldrá a la venta el 9 de octubre a través del sello Strap Originals, y estará disponible en formato digital, CD y vinilo. Se trata del primer material nuevo del grupo desde su álbum de estudio Sequel To The Prequel, publicado en 2013. Como adelanto, hoy mismo se ha publicado un EP en directo con las cuatro primeras canciones del set, mientras que las ediciones en CD y digital del álbum completo incluirán cuatro temas adicionales como bonus: “La Belle et la Bête”, “What Katie Did” (con Carl Barât), “Lost Art Of Murder” y “Wolfman”.

El anuncio llega además poco después de que la banda celebrara el vigésimo aniversario de su álbum debut, Down In Albion, con una reedición conmemorativa, cerrando así un año en el que Babyshambles han estado tan pendientes de mirar atrás como de sentar las bases de lo que viene.

Tracklist de “Live At KOKO”

“Introduction by Bill Bailey / Killamangiro”

“Delivery”

“I Wish”

“Sedative”

“Beg Steal Or Borrow”

“There She Goes”

“Unstookie Titled”

“8 Dead Boys”

“Baddie’s Boogie”

“Pipedown”

“Fuck Forever”

De la implosión de The Libertines a este segundo aliento inesperado

Babyshambles nacieron en 2003 como la vía de escape de Pete Doherty tras su convulsa salida de The Libertines, marcada entonces por sus problemas de adicción. Con Doherty a la voz, la banda publicó tres álbumes de estudio, Down In Albion (2005), Shotter’s Nation (2007) y Sequel To The Prequel (2013), y se convirtió en una de las bandas más queridas y también más erráticas del indie británico de los años 2000, con conciertos legendarios por su imprevisibilidad y una legión de fans que nunca dejó de esperar su regreso pese a la inactividad del grupo desde 2014.

Ese regreso, confirmado a finales de 2024, solo fue posible cuando Doherty y el guitarrista Mick Whitnall llevaban ya varios años limpios de sus adicciones. El propio Doherty ha reconocido que la muerte en junio de 2025 del que fuera guitarrista original de la banda, Patrick Walden, terminó de empujar la reunión: «Fue un verdadero detonante para hacerlo realidad», explicó a NME, añadiendo que pensar en ver su cara sobre el escenario mientras tocaban sería una parte importante de todo el proceso. Meses después llegaría “Dandy Hooligan”, su primer single en más de una década, y el pasado diciembre, el concierto en la KOKO que ahora se convierte en disco. Antes de eso, Babyshambles tienen previsto tocar el 30 de agosto en el Dreamland de Margate, su único concierto confirmado en el Reino Unido este 2026, y Doherty ya ha dejado entrever que, de cara a los conciertos más grandes, a la banda le gustaría publicar además algún single con nuevo material inédito.

▶ “Live At KOKO” — Babyshambles | 9 de octubre de 2026 | Strap Originals

¿Estuviste en el concierto de la KOKO o vivirás este regreso de Babyshambles a través del disco? ¿Qué canción de su repertorio esperabas escuchar de vuelta en directo?

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