Bachelor, el proyecto conjunto de Jay Som y Palehound, estrena su single debut

Bachelor es el nombre del nuevo proyecto de Melina Mae Duterte AKA Jay Som y Ellen Kempner de Palehound. Su álbum de debut Doomin’ Sun, que así se titulará, se publicará el próximo 28 de mayo a través del sello Lucky Number, y ya podemos empezar a conocerlo con Stay In The Car, su nuevo adelanto.

Stay In The Car es el segundo adelanto tras Anything At All, que fue la primera carta de presentación de este nuevo álbum. “Escribí la letra de ‘Stay In the Car’ en diciembre de 2019 cuando estaba en Florida para la cirugía principal de mi pareja. Salí corriendo una tarde, después de la operación, mientras él se curaba para comprar algo de comida para nosotros y mientras yo recogía mis cosas en el aparcamiento, un coche enorme se detuvo y una absolutamente hermosa mujer se bajó.



Le estaba gritando al hombre detrás del volante preguntándole qué quería de la tienda y deseé ser ese hombre. Quería ser parte de su vida, su mejor amiga, su conductor, lo que ella quisiera que fuera. Estaba completamente hipnotizada“, ha afirmado Melina Mae Duterte sobre su nueva canción.

La canción viene acompañada por un videoclip que ya podemos ver a continuación.

Bachelor – Stay In The Car