«Back to Black»: el biopic de Amy Winehouse que promete emocionar a los fans

La vida y la música de Amy Winehouse, una de las voces más influyentes y desgarradoras del siglo XXI, serán llevadas a la gran pantalla en una nueva película dirigida por Sam Taylor-Johnson. Back to Black, que se estrenará el 10 de mayo en Estados Unidos, cuenta con el apoyo de la Fundación Amy Winehouse y el talento de la actriz Marisa Abela, que interpreta a la cantante desde sus inicios en pequeños clubes hasta su consagración como una estrella mundial.

El primer tráiler internacional de la película, que se puede ver a continuación, muestra algunos de los momentos más icónicos y dramáticos de la carrera de Winehouse, como su actuación en los Grammy de 2008, su adicción a las drogas y el alcohol, y su tormentosa relación con Blake Fielder-Civil. También se aprecia la recreación de algunas de sus canciones más emblemáticas, como Rehab, You Know I’m No Good y Back to Black.

Back to Black no es el primer documental sobre la artista, que falleció en 2011 a los 27 años por una intoxicación etílica. En 2015, Asif Kapaida dirigió Amy, una cinta que recibió elogios de la crítica pero que fue criticada por la familia de Winehouse por mostrar una imagen distorsionada de ella. El nuevo filme, escrito por Matt Greenhalgh, pretende ofrecer una visión más respetuosa y humana de la cantante, que sigue siendo una inspiración para muchos músicos y fans.