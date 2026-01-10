Bad Bunny afronta una nueva demanda millonaria por el uso no autorizado de una grabación de voz

La figura de Bad Bunny vuelve a quedar bajo la lupa judicial tras una nueva demanda millonaria que apunta directamente al uso no autorizado de una grabación de voz en dos de sus canciones. Según la información publicada por Pitchfork y ampliada por Rolling Stone, la demandante Tainaly Y. Serrano Rivera acusa al artista y a su productor Roberto Rosado de utilizar una frase que ella grabó en 2018, cuando ambos eran estudiantes de teatro, sin haber firmado ningún tipo de autorización para su explotación comercial. La frase —“Mira, puñeta, no me quiten el perreo”— aparece en Solo de Mi del álbum X 100pre (2018) y vuelve a escucharse en EoO, incluida en Debí Tirar Más Fotos (2025). La demanda, presentada en Puerto Rico, reclama 16 millones de dólares por violación de privacidad, derechos de imagen y uso comercial indebido.

La frase, que se ha convertido en un meme recurrente en redes sociales y foros, habría sido utilizada también en conciertos y en merchandising oficial, lo que según la demanda refuerza el carácter comercial del uso no autorizado. Varios medios como NME confirman que el litigio también alcanza al sello Rimas Entertainment, responsable de la publicación de ambos trabajos. Hasta el momento, los representantes del artista no han emitido comentarios públicos sobre el caso.

Este no es el primer conflicto legal que rodea al puertorriqueño. En 2023, su exnovia Carliz de la Cruz Hernández presentó una demanda —aún en curso— por el uso de su voz en las canciones Pa Ti y Dos Mil 16, alegando que nunca autorizó su inclusión en grabaciones comerciales,. Aquella disputa abrió un debate sobre el uso de grabaciones personales en la música urbana, un tema que vuelve a cobrar fuerza con este nuevo caso.

Bad Bunny, el artista que redefinió el pop latino desde la independencia creativa

La carrera de Bad Bunny es una de las más meteóricas y transformadoras de la música latina contemporánea. Desde su irrupción con X 100pre en 2018, el puertorriqueño —cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio— ha construido un catálogo que combina reggaetón, trap latino, pop alternativo y experimentación sonora. Tras su debut, consolidó su impacto global con YHLQMDLG (2020), un álbum que redefinió el sonido urbano con una mezcla de nostalgia noventera y ritmos futuristas. Ese mismo año sorprendió con Las Que No Iban a Salir, una colección de descartes que terminó convirtiéndose en un fenómeno, y cerró el ciclo con El Último Tour del Mundo, donde exploró guitarras, rock alternativo y una estética más introspectiva. Su versatilidad quedó aún más clara con Un Verano Sin Ti (2022), un disco que dominó las listas globales y lo posicionó como uno de los artistas más escuchados del mundo.

En 2025 regresó con Debí Tirar Más Fotos, un trabajo que profundiza en la identidad boricua y en una producción más orgánica y emocional. A lo largo de su trayectoria, Bad Bunny ha colaborado con figuras como J Balvin, Drake, Rosalía, Arcángel y Daddy Yankee, ampliando su alcance más allá del mercado latino y consolidándose como un referente cultural global. Su presencia en festivales internacionales, su participación en la WWE y su incursión en el cine han reforzado su imagen como artista multidisciplinar. A pesar de las controversias legales, es indiscutible que Bad Bunny ha redefinido la manera en que la música latina se consume, se exporta y se entiende en el panorama global.

