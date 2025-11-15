Bad Bunny arrasa en los Latin Grammy y dedica su triunfo a la juventud latinoamericana

El 2025 ha confirmado lo que muchos ya intuían: Bad Bunny no es solo un fenómeno musical, es un símbolo cultural. En la 26ª edición de los Latin Grammy, el artista puertorriqueño se llevó cinco galardones, incluido el codiciado Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos. En su discurso, dedicó el premio “a toda la juventud de América Latina”, subrayando que “hay muchas formas de ser patriota y defender nuestras tierras, nosotros elegimos la música”.

El álbum, descrito por medios como una “oda a la patria” y uno de los puntos más altos de su carrera, también le dio victorias en categorías como Mejor Álbum de Música Urbana, Mejor Canción Urbana y Mejor Interpretación de Reggaetón gracias a temas como DtMF y Voy A Llevarte Pa PR. El éxito de este trabajo lo catapultó directamente al escenario de la próxima Super Bowl, donde será el encargado del famoso concierto en el descanso del partido, un hito que ha generado tanto entusiasmo como polémica. Mientras la NFL y figuras como Jay-Z han defendido su presencia, sectores conservadores han criticado la elección, llegando incluso a organizar un “show alternativo” con artistas como Sting.

Más allá de las polémicas, lo cierto es que Bad Bunny ha consolidado su papel como embajador global de la música latina. Su capacidad para mezclar reguetón, trap y sonidos experimentales lo ha convertido en un artista que trasciende géneros y fronteras.

De SoundCloud al estrellato mundial: la carrera de Bad Bunny

La historia de Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, es la de un artista que transformó el reguetón y el trap en fenómenos globales. Nacido en Vega Baja, Puerto Rico, comenzó subiendo canciones a SoundCloud en 2016, donde llamó la atención con el tema Diles, junto a Ñengo Flow, Ozuna, Arcángel y Farruko. Ese mismo año firmó con el sello Hear This Music, iniciando una carrera meteórica. Su primer álbum, X 100PRE (2018), fue un manifiesto de trap latino que incluyó éxitos como Estamos Bien, La Romana y MIA con Drake, alcanzando el número uno en la lista Top Latin Albums de Billboard.

En 2019 sorprendió con Oasis, un proyecto conjunto con J Balvin, y en 2020 lanzó YHLQMDLG, acrónimo de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, que se convirtió en la banda sonora de la pandemia y rompió récords de streaming. Ese mismo año publicó Las Que No Iban a Salir, un compilado de rarezas, y en 2022 llegó Un Verano Sin Ti, un álbum que dominó las listas globales y fue nominado al Grammy en la categoría principal, marcando un antes y un después para la música en español.

Su discografía refleja una evolución constante: del trap oscuro al reguetón festivo, pasando por fusiones con rock, bachata y música experimental. En 2025, Debí Tirar Más Fotos consolidó su madurez artística, reafirmando su compromiso con Puerto Rico y con la identidad latina. Con seis álbumes de estudio, un EP y más de 90 sencillos, Bad Bunny no solo ha redefinido el género urbano, sino que ha abierto puertas para que la música latina ocupe un lugar central en la cultura global.