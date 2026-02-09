Bad Bunny convierte la Super Bowl en una celebración histórica de la música latina

El show de Bad Bunny en la Super Bowl LX ya puede considerarse uno de esos momentos que redefinen la cultura pop. No solo por la magnitud del espectáculo, sino porque, por primera vez, un artista latino masculino y que canta mayoritariamente en español ocupó el escenario más mediático del planeta. Su actuación, repleta de energía, simbolismo y una producción visual de vértigo, se convirtió en una reivindicación de la música latina en todas sus formas, desde la salsa hasta el reguetón, pasando por ritmos caribeños que han marcado su carrera. Todo ello quedó reflejado en una puesta en escena que mezcló coreografías multitudinarias, escenografías cambiantes y un discurso final que subrayó su mensaje: unidad, identidad y orgullo cultural.

El puertorriqueño no estuvo solo. La aparición sorpresa de Lady Gaga, interpretando una versión latina de Die With A Smile junto a Los Pleneros de la Cresta, añadió un momento inesperado que incendió las redes. Más tarde, Ricky Martin irrumpió para introducir “El apagón” enlazado con “LO QUE LE PASÓ A HAWAii”, un guiño perfecto a la conexión entre generaciones de artistas latinos. La actuación, según NME, también incluyó cameos de Pedro Pascal, Cardi B, Jessica Alba y Karol G, integrados en una narrativa visual que celebraba la diversidad cultural .

El contexto político tampoco pasó desapercibido. Desde que se anunció su participación, el artista recibió ataques desde sectores conservadores, incluido el propio Donald Trump, que calificó su elección como “una locura”. Aun así, Bad Bunny respondió desde el escenario con un mensaje de amor y resistencia, alineado con el discurso que ofreció días antes al recoger el Grammy a Álbum del Año, donde afirmó: “We are not savage, we are not animals, we are not aliens, we are humans and we are Americans” .

Su setlist fue un repaso contundente a su trayectoria reciente: “Tití me preguntó”, “Yo perreo sola”, “Safaera”, “Party”, “Monaco”, “BAILE INoLVIDABLE”, “CAFe CON RON” o “DtMF”, entre otras. Un repertorio que confirmó por qué su figura trasciende géneros, idiomas y fronteras. La Super Bowl LX no solo fue un espectáculo: fue una declaración cultural en toda regla. Y es que, como decía el mensaje al final de su actuación, «Lo único más poderoso que el odio es el amor (The only thing more powerful than hate is love)».

Bad Bunny: De fenómeno global a icono cultural

Bad Bunny ha protagonizado una transformación profunda en la industria musical. Desde su irrupción en 2016 con “Diles”, el artista puertorriqueño ha desafiado las normas del reguetón y la música urbana, expandiendo sus límites estéticos, sonoros y culturales. Su primer álbum, X 100PRE (2018), ya mostraba una ambición poco común: mezclaba trap latino, pop alternativo y experimentación electrónica. Con YHLQMDLG (2020), consolidó su estatus global y se convirtió en el artista más escuchado del mundo en Spotify, un logro que repitió en 2021 y 2022. Ese mismo año lanzó El Último Tour del Mundo, el primer disco íntegramente en español en alcanzar el número uno del Billboard 200, un hito que medios como Rolling Stone y Pitchfork destacaron como un punto de inflexión para la música latina en el mercado estadounidense.

En 2022 llegó Un Verano Sin Ti, un álbum que no solo dominó las listas, sino que redefinió el sonido del pop global. Su mezcla de ritmos caribeños, indie pop y electrónica lo convirtió en uno de los discos más influyentes de la década, según Consequence y The Line of Best Fit. En 2023 y 2024, Bad Bunny continuó expandiendo su universo con Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, un regreso al trap que reafirmó su versatilidad. Su trabajo más reciente, Debí Tirar Más Fotos, ha sido descrito por NME como un homenaje a su tierra y una nueva cima creativa en su carrera.

A lo largo de su trayectoria, Bad Bunny ha demostrado una capacidad única para conectar con audiencias diversas sin renunciar a su identidad. Sus colaboraciones con artistas como J Balvin, Rosalía, Drake, Cardi B o Gorillaz muestran su habilidad para moverse entre géneros sin perder autenticidad. Más allá de la música, su impacto cultural se extiende a la moda, el activismo y la representación latina en espacios globales. Su actuación en la Super Bowl LX no es un punto aislado, sino la consecuencia natural de una carrera que ha roto barreras y redefinido lo que significa ser una superestrella en el siglo XXI.

