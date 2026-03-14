Bad Bunny logra el archivo de la demanda por “Enséñame a Bailar” tras la retirada del demandante y la falta de pruebas sobre el supuesto sample no autorizado

Bad Bunny ha obtenido el archivo definitivo de la demanda que lo acusaba de utilizar un sample sin autorización en “Enséñame a Bailar”, uno de los temas incluidos en Un Verano Sin Ti. El productor nigeriano Dera y su sello emPawa Africa sostenían que la canción incorporaba elementos de “Empty My Pocket”, un tema de 2019 producido para Joeboy, pero el caso se ha desmoronado por completo después de que los demandantes dejaran de participar en el proceso judicial. Según los documentos del tribunal, Dera no presentó ningún escrito ni reapareció tras la renuncia de sus propios abogados, lo que llevó al juez a cerrar el caso por inactividad.

La defensa del artista puertorriqueño ha sido tajante desde el principio. La abogada Karen L. Stetson, del bufete GrayRobinson, declaró a Pitchfork: “Como dijimos cuando se presentó el caso, mi cliente compró los derechos para usar la música en cuestión y nunca se nos proporcionó evidencia que respaldara las afirmaciones de propiedad de los demandantes. Cuando se les exigió aportar pruebas en la demanda, eligieron abandonar el caso, lo que resultó en la desestimación y el fallo final a favor de los acusados”. Con la retirada de los demandantes y la falta de documentación que sostuviera la acusación, el tribunal ha dado por cerrado un litigio que llevaba meses paralizado.

Este desenlace supone un alivio para Bad Bunny, que en los últimos años ha visto cómo su popularidad global también lo convertía en objetivo frecuente de disputas legales relacionadas con derechos de autor. En este caso, la justicia estadounidense ha considerado que no existía base suficiente para continuar, especialmente después de que los propios demandantes dejaran de impulsar el procedimiento. Para el artista, es un capítulo menos en una etapa marcada por el éxito masivo, pero también por la necesidad de navegar un ecosistema legal cada vez más complejo en torno al uso de samples y la propiedad intelectual.

Bad Bunny, una carrera que redefinió el pop latino desde la experimentación y el impacto global

Desde su irrupción a mediados de la década de 2010, Bad Bunny ha transformado el panorama del pop latino y el reguetón con una mezcla de innovación sonora, sensibilidad alternativa y una visión artística que ha trascendido géneros. Con discos como X 100PRE, YHLQMDLG y Un Verano Sin Ti, ha liderado las listas globales, ha roto récords de streaming y ha llevado la música en español a espacios históricamente dominados por el inglés. Su capacidad para combinar ritmos urbanos, influencias rock, pop y electrónica, junto con letras que exploran desde la fiesta hasta la vulnerabilidad emocional, lo han convertido en una figura central de la música contemporánea. Además de su impacto musical, ha destacado por su presencia en la cultura pop, la moda y el activismo social, consolidándose como uno de los artistas más influyentes de su generación.

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