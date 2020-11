Muchos se sorprendieron con la ausencia presencial de Bad Bunny en los American Music Awards (AMA) 2020 que se celebraron el pasado domingo 22 de noviembre, pero posteriormente se ha sabido que el artista ha dado positivo por coronavirus.

Afortunadamente, desde su entorno han aclarado que, a pesar del positivo que evidentemente obligó a cancelar la presentación (estaba previsto que interpretase su reciente single Dákiti en colaboración con Jhay Cortez), Bad Bunny no muestra ningún síntoma importante por lo que no existe, en principio, razón alguna para la preocupación.

De todos modos, el artista sí que estuvo en cierto modo presente en la ceremonia, ya que presentó desde su casa el premio a la Artista Femenina Latina Favorita, ganado por Becky G, y recibió los premios en las categorías de Artista Latino Masculino Favorito y Álbum Latino Favorito.

Desde aquí, le deseamos una rápida y completa recuperación.

BIOGRAFÍA DE BAD BUNNY

Precisamente ahora que todo lo relevante en el mundo de la música parece ocurrir en internet, Bad Bunny terminó de definirse a sí mismo como un modelo alternativo de estrella pop (¿su propio modelo?) echándose a la calle durante las protestas en su Puerto Rico natal del pasado verano: encabezó las manifestaciones contra el gobernador Ricardo Roselló igual que encabeza las listas de streamings a nivel mundial. Ya lo sospechábamos, pero verle utilizando su poder icónico a pie de asfalto confirmó definitivamente que el conejo malo, en realidad, era de los buenos. No hace falta aclarar que Roselló acabó dimitiendo: el bando de Bad Bunny siempre es el ganador desde que empezó a publicar música en 2016.

Del campo de fuerza que rodea al boricua no tardaron en beneficiarse colaboradores como J Balvin, Becky G, Ozuna, Daddy Yankee, Cardi B o un Drake al que puso a cantar en español durante el carrusel de singles con el que construía su propia historia y, de paso, deconstruía la historia de la música de esta década. ¿Ya no hacía falta tener un disco para triunfar? Bad Bunny era la prueba. No quedó otro remedio que dar por muerto el formato álbum… precisamente hasta que él mismo publicó su primer álbum, X 100PRE, un trabajo que va mucho más allá de etiquetas como “urbano”, “latino” o “reguetón”. Llegó por sorpresa en la Nochebuena de 2018, una fecha suicida para cualquiera. Pero Benito Antonio Martínez Ocasio, el que se ha colado en el mercado estadounidense pasando olímpicamente del inglés, el que se hace la manicura en el videoclip de Caro, el que hizo viajar a Jimmy Fallon hasta Puerto Rico, el que ha puesto voz a toda una generación con un tumbao que es radicalmente distinto a todos los demás y hasta se ha permitido sacar dos discos nuevos este año (su lema está claro: Él Hace Lo Que Le Da La Gana), no es cualquiera: es el revolucionario.

Fuente: Primavera Sound

DISCOGRAFÍA DE BAD BUNNY

X 100pre (2018)

Oasis (con J Balvin) (2019)

YHLQMDLG (2020)

Puedes escuchar todos sus discos en plataformas digitales como Apple Music.

IMPRESCINDIBLES

En Apple Music, han reunido las canciones más importantes del artista en esta playlist:

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda de la banda y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí!