Bad Bunny se sube al escenario más grande: será el protagonista del Super Bowl 2026

Bad Bunny ha sido confirmado como el artista principal del esperado espectáculo del descanso de la Super Bowl 2026, que se celebrará el 8 de febrero en San Francisco, California. El anuncio llegó el 29 de septiembre a través de sus redes sociales, donde el puertorriqueño compartió un video subido sobre los reconocibles postes de gol de un campo de fútbol americano colocados en una preciosa playa y un mensaje claro: “Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL.”

La elección de Bad Bunny marca un nuevo hito en la representación latina en el evento deportivo más visto del planeta. Según Jay-Z, estratega musical de la NFL a través de Roc Nation, “Lo que Benito ha hecho y sigue haciendo por Puerto Rico es verdaderamente inspirador.”

El anuncio llega tras el éxito rotundo de Kendrick Lamar en 2025, quien rompió récords como el primer rapero solista en encabezar el show y logró la actuación más vista en la historia del Super Bowl.

Antes de esta noticia, Bad Bunny cerró su histórica residencia No Me Quiero Ir De Aquí en Puerto Rico el 20 de septiembre. El último concierto, transmitido globalmente por Amazon Music y Twitch, contó con invitados como Marc Anthony, Arcángel, Ñengo Flow, De La Ghetto, Jowell & Randy y RaiNao, entre otros. Junto a Marc Anthony, interpretó una emotiva versión de Preciosa.

Entre los nombres considerados para el show estaban Taylor Swift, con una invitación abierta por parte de la NFL, y Metallica, por su vínculo con San Francisco. Pero finalmente fue Bad Bunny quien se llevó el puesto más codiciado del pop global.

De SoundCloud al Super Bowl: la carrera meteórica de Bad Bunny

Bad Bunny, nombre artístico de Benito Antonio Martínez Ocasio, pasó de subir canciones caseras a SoundCloud a convertirse en el artista latino más influyente de su generación. Su irrupción en la escena urbana comenzó en 2016 con el sencillo Soy peor, y desde entonces ha redefinido el reguetón, el trap y el pop latino con una propuesta estética y lírica única. Tras firmar con Rimas Entertainment, lanzó su debut X 100PRE en 2018, que incluyó éxitos como Estamos bien, La romana y MIA junto a Drake, y ganó el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana. En 2019 sorprendió con Oasis, un EP colaborativo con J Balvin, y en 2020 rompió récords con YHLQMDLG, el álbum en español que más alto ha llegado en el Billboard 200 hasta entonces.

Ese mismo año, Bad Bunny lanzó dos discos más: el recopilatorio Las que no iban a salir y el histórico El último tour del mundo, que se convirtió en el primer álbum íntegramente en español en alcanzar el número uno del Billboard 200. En 2022, su álbum Un verano sin ti arrasó en listas globales, liderando el Billboard 200 durante 13 semanas y siendo nominado a Álbum del Año en los Grammy, un hito sin precedentes para un disco en español. Su más reciente trabajo, Nadie sabe lo que va a pasar mañana, muestra una faceta más introspectiva y experimental. Con cada lanzamiento, Bad Bunny ha ampliado los límites del mainstream, llevando la cultura latina a escenarios globales como Coachella, los Grammy y ahora el Super Bowl.

