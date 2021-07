El sexto sencillo de los mexicanos Iommic acaba de salir de las profundidades de la tierra para atraparte y engullirte con sus riffs y con cada golpe de la batería. Una canción que te mostrará el camino más oscuro. Pero no tengas miedo, porque en la oscuridad no hay sombras, y baja a los suburbios del alma con The Depths, el nuevo single de Iommic.

Primer LP, saliendo de ultratumba

Iommic es un dúo del sur de la Ciudad De México que ha apostado por el estilo heavy metal más demoníaco, o vampírico, si se puede llamar así. El doom o el sludge agravado al metal extremo en algunos de sus temas. Los pedales de fuzz son su vademécum, y el eco del bombo de su batería su carta de presentación.

Ahora es el momento que sepas que Francisco Dóniz capitanea esa guitarra con los fuzz y dirige la canción con su voz; pero salió de las entrañas de la tierra con Eduardo Becerril, el jefe del ritmo con esa batería maciza que golpea certeramente.

Así, su primer LP, Iommic -su homónimo-, está saliendo de ultratumba como los demonios salen del infierno, poco a poco. Lo llevan cociendo en la marmita desde 2015 en las cocinas de Vesubio 34 Grabaciones, siendo su chef como productor e ingeniero de sonido, Miguel Fraino (Cardiel).

El caldo estuvo cociendo hasta 2019, que pasó a ser especiado (masterizado) por Carl Saff en Chicago, aunque el punto de sal lo pone Albar Alcántar participando como Productor Vocal.

Como he dicho antes, los demonios salen del infierno poco a poco. Y así está saliendo este álbum debut de los mexicanos Iommic, poco a poco. De momento llevan 6 singles que, como seres de ultratumba, han conseguido llegar a la superficie.

Alive llega en 2020, casi a la vez que All I See, No More Fuzz y Horizontes, que también salen a la luz a lo largo de 2020. Le siguen, rompiendo la corteza terrestre para poder atraparnos, Need More Of Your Love; que corrió más que The Depths, el cuál te presento a continuación.

Pero los dos han llegado a plataformas digitales en 2021.

Sin duda, estará entre nuestros discos favoritos, pero también entre los tuyos.

Baja a los suburbios del alma con The Depths

The Depths es el sexto sencillo que entregan los de CDMX, con una letra que te baja a los suburbios del alma. A tus actos más secretos y oscuros, hasta que la bajeza moral te hace despertar y resurgir, solo, de las cenizas del infierno, como ave fénix.

El pedal fuzz está presente en la canción, pero sorprende la limpieza con la que sale esa suciedad en la eléctrica, y la letra define a la perfección el coraje que todos tenemos dentro ante la adversidad más cruda. El impulso es la segunda frase, I’m not lost (no estoy perdido), a partir de ahí, tú puedes con todo.

Pero habiendo dado, antes, un buen paseo por esos suburbios tan excitantes, que tanto nos gustan.

Iommic cuenta que ” la canción trata sobre la experiencia personal de haber tocado fondo, de encontrarse en las profundidades donde la soledad y oscuridad reinan, lugar de donde se entra y se sale solo“.

The Depths corresponde a la primera parte del que fue el segundo sencillo de la banda, All I See, donde al escuchar ambos tracks seguidos, se aprecia el potencial e intención de la banda.

Así que sigue corriendo y no te dejes atrapar por los demonios, pero recuerda que en la oscuridad no hay sombras. Por lo tanto, puedes pararte a escuchar el talismán de Iommic, The Depths, aquí debajo. En la oscuridad.