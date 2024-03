Bambie Thug, la artista queer y no binaria que representará a Irlanda en Eurovision 2024

«No me gusta pelear con la gente, pero los golpearé con mi puño lírico. (…) Cambiar de forma y personaje en cada vídeo musical me permite cambiar de género»

«Doy gracias a todos los que ayudaron a dar vida mi música, videos y a inmortalizar mis disfraces para los espectáculos en vivo. Nuestro equipo es pequeño, pero somos poderosos. Estoy muy agradecido por el apoyo y la confianza que tienen en mí y en mi arte. Ser un artista independiente es difícil, pero ver lo que podemos hacer con pocos recursos y un presupuesto mínimo me da mucha esperanza y entusiasmo para el futuro»

Bambie Thug

Bambie Ray Robinson, más conocida por su nombre artístico Bambie Thug, es una artista que no concuerda con las cánones convencionales. Su trabajo audiovisual es tan experimental y rompedor que la convierte en uno de los especímenes humanos más raros y geniales que ha dado la música de los últimos tiempos. Su último EP Cathexis junto a sus anteriores trabajos lo consolidan aún más.

Bambie Thug lleva tiempo arrasando con su estilismo glamouroso y extremo erotismo. La contundencia de su mensaje y sonido generan revuelos y expectación. Este artista no binario mezcla hábilmente numerosos géneros musicales llegando a definir su propio estilo como ouija-pop, un extraño combinado cuya primera palabra hace referencia al tablero que supuestamente establece contacto con los espíritus.

Tras ganar la final nacional irlandesa de Eurosong 2024 con la canción Doomsday Blue, Bambie Thug representará próximamente a Irlanda en el Festival de la Canción de Eurovisión que se celebrará en mayo 2024, evento que este año promete ser candente. Los videoclips de este artista son todo un espectáculo. Originalidad y transgresión se combinan entre sí para dar lugar a una belleza plástica que le ha valido un gran reconocimiento internacional.

Brujería, sexo, drogas, identidades distintas así como otros temas controvertidos, se dan cita en Bambie Thug. Sus maquillajes, estilismo, efectos visuales y vestimentas ofrecen una imagen plena de fantasías e imaginación. Muchas de sus canciones tratan de hechizos y maleficios y otras hacen referencia al sexo y a la escena queer y no binaria. Su transmisión es tan intensa que incluso declaró en cierta ocasión haber practicado magia de sangre durante su propia menstruación: «Es una ofrenda que haces con tu propia sangre» – comentó.

Bambie Thug es autor de varios EP como Psilocyber (Unity Records, 2021), High Romancy (Smol Records, 2021) y Cathexis (Haus of Thug, 2023), así como de varios sencillos como Headbang, Tsunami (11:11), Merry Christmas Baby y Egregore. Su videoclip Birthday causó una descomunal revuelo a raíz de su fuerte contenido (información: el enlace adjunto está alojado sin censura en web para adultos).

Cathexis fue lanzado a finales de año (octubre 2023) y lógicamente no podíamos dejar de mencionar este trabajo dada la próxima participación de Bambie Thug en Eurovision de 2024. El disco consta de 7 canciones donde se plasman temas más suaves que sus anteriores temas. Según comenta «Cathexis se centra en diversas criaturas y personajes que son como una especie de armadura que reflejan partes distintas de mí».

Como bien expresa la palabra en sí misma, catexis o inversión emocional es una palabra que define el proceso de asignación de energía mental o emocional a una persona, objeto o idea. En la literatura psicoanalítica se asocia a ciertas expresiones como «carga energética» o «investidura libidinal».

Sea como sea, Bambie Thug siempre permanece en el punto extremo de la línea, haciendo frente a diversos mensajes de rechazo y odio por su naturaleza queer y no binaria y por sus contenidos y mensajes audiovisuales. Según sus propias palabras en DIY:

«He pasado por muchos traumas y todavía me presento al mundo con amor después de cada obstáculo y momento difícil. Siempre he sido un fénix y las palabras y puntos de vista retorcidos no pueden lastimarme. Si mi expresión artística mueve al odio y a la ira, entonces yo envío más amor. Nadie está obligado a emprender este viaje conmigo (…) Mi proyecto no tiene limitaciones y cambia constantemente de forma. Nunca voy a poner un muro frente a mí ni a decirme a mí mismo que no puedo hacer algo, eso me hace querer hacerlo más. Estamos en 2024. Ser racista y homofóbico, transfóbico y antiamor es cosa del pasado».

Videos de Bambie Thug…