Band of Horses vuelven con «Crutch» y anuncian nuevo disco para 2022

Artista

Band of Horses

¿Por qué es noticia?

La banda estadounidense publicará un nuevo álbum, titulado Things Are Great, el 21 de enero de 2022 a través del sello BMG. Además, lo presentan con un primer adelanto, Crutch, que ya está disponible.

Sobre la canción y el vídeo

Ben Bridwell, líder de la banda, comenta que «creo que, como muchas de mis canciones, Crutch empieza con algo de mi vida real. Obviamente, hace referencia a algunas de las cosas de las que dependía mi relación para uno. Supongo que me salió «I’ve got a crush on you» y pensé que es gracioso cómo las relaciones son también muletas (crutch). Siento que todo el mundo ha pasado por etapas en las que nada va bien pero tienes que aguantar y seguir adelante. Creo que ese sentimiento es el que te golpea en esta canción, aunque no conozcas los detalles».

Sobre el disco

Según la banda y su sello, el álbum supone un regreso al sonido de los primeros trabajos de la banda. En esta ocasión, el propio Ben Bridwell asumió más peso que nunca en la producción, produciendo o co-produciendo todas las canciones del nuevo álbum. Trajo a anteriores colaboradores como Jason Lytle de Grandaddy, Dave Friedmann o Dave Sardy, pero no solo antiguos colaboradores ayudaron a Bridwell a lograr el sonido que imaginó. Por primera vez, trabajó con el ingeniero Wolfgang «Wolfie» Zimmerman, con quien tuvo una conexión inmediata que se palpa a lo largo del disco.

Band of Horses – Crutch

Tracklist del disco

1. Warning Signs

2. Crutch

3. Tragedy of the Commons

4. In The Hard Times

5. In Need of Repair

6. Aftermath

7. Lights

8. Ice Night We’re Having

9. You Are Nice To Me

10. Coalinga

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!