Bandcamp marca territorio: la plataforma veta la música generada por IA para proteger a los artistas

La decisión de Bandcamp de prohibir toda música creada total o parcialmente con inteligencia artificial ha sacudido el ecosistema digital, pero también confirma algo que la plataforma lleva defendiendo desde su nacimiento: la música es un acto humano, comunitario y profundamente creativo. El anuncio, publicado el 13 de enero, subraya que el sitio está “impresionado por la cantidad de creatividad humana y pasión” que alberga cada día. Ese énfasis en lo humano no es nuevo; es, de hecho, la columna vertebral de un proyecto que desde 2008 ha buscado ofrecer un refugio justo y transparente para artistas independientes.

La prohibición es tajante: cualquier audio generado “en su totalidad o en parte sustancial” por IA queda fuera de la plataforma, y el uso de herramientas para imitar voces o estilos de otros artistas se considera una violación directa de sus políticas de suplantación e infracción de propiedad intelectual. La medida llega en un momento en el que el debate sobre la IA en la música está más caliente que nunca. Servicios como Deezer reconocen que casi un tercio de lo que se sube a su catálogo es ya contenido generado por IA, mientras que artistas como Jorja Smith o King Gizzard & The Lizard Wizard han denunciado públicamente imitaciones no autorizadas que circulan en plataformas de streaming.

En este contexto, Bandcamp se posiciona como un contrapeso ético. Su mensaje es claro: si encuentras música sospechosa de haber sido creada por IA, repórtala. Ellos se reservan el derecho de eliminarla. Es un gesto que, más allá de la polémica, reafirma su compromiso con una comunidad que valora la autenticidad y la relación directa entre artistas y oyentes.

Bandcamp, una historia de resistencia digital y apoyo real a los músicos

Desde su fundación en 2008, Bandcamp se ha convertido en una de las plataformas más queridas por músicos independientes, sellos pequeños y escenas locales de todo el mundo. Su filosofía siempre ha sido radicalmente distinta a la de los gigantes del streaming: mientras otros servicios priorizan volumen y algoritmos, Bandcamp ha apostado por la transparencia, el control creativo y un modelo económico que permite a los artistas quedarse con una parte sustancial de los ingresos. De este modo, la plataforma ha funcionado como un salvavidas para miles de músicos que, en otros entornos, apenas verían retorno económico por su trabajo.

Uno de los pilares de su identidad son los célebres Bandcamp Fridays, una iniciativa lanzada en 2020 durante la pandemia para ayudar a los artistas en un momento crítico. Durante esos días, la plataforma renuncia a su comisión y entrega el 100% de las ventas directamente a los creadores. La respuesta fue tan abrumadora que la iniciativa se mantuvo de forma periódica, generando millones de dólares en ingresos directos para músicos y sellos independientes. Para muchos artistas, esos viernes se convirtieron en la diferencia entre poder seguir creando o abandonar su carrera.

A lo largo de los años, Bandcamp ha demostrado que una plataforma digital puede ser rentable sin sacrificar principios. Ha impulsado escenas enteras —del ambient al metal extremo, del hip-hop experimental al folk contemporáneo— y ha servido como archivo vivo de música global. Su apuesta por formatos físicos, como vinilos y cassettes, también ha reforzado su papel como puente entre lo digital y lo tangible. En un panorama cada vez más dominado por la automatización y la producción masiva, Bandcamp sigue defendiendo la idea de que la música es un acto humano que merece ser protegido, valorado y remunerado con justicia.

