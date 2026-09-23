Han pasado más de dos años desde que Banin desapareció de los escenarios de Los Planetas sin una sola explicación pública. Ese silencio se rompe ahora por partida doble: el que fuera teclista del grupo publica el próximo miércoles «Prípiat», primer avance de Plutón ya no es un planeta, su debut en solitario, y acaba de conceder a El Mundo la primera entrevista en la que cuenta, con nombres y fechas, por qué dejó la banda a la que perteneció casi tres décadas.

El disco llega marcado por esa salida. Compuesto tras dejar Los Planetas y antes de sumarse a la gira de Carolina Durante, Plutón ya no es un planeta se presenta como un relato en primera persona de lo que rara vez se cuenta en la industria musical: el desgaste, las lealtades rotas y la marginación de quien señala lo que no funciona dentro de un grupo.

Un vacío en el escenario que nadie explicó

En mayo de 2024, la gira por los 30 años de Super 8 arrancó en el Warm-Up de Murcia sin dos de los músicos que habían acompañado a Los Planetas durante las dos últimas décadas: el batería Eric Jiménez y Banin. Jota y Florent, fundadores del grupo, sí estaban. Eric regresaría meses después, en el concierto del Sonorama de agosto. Banin, no.

Según ha explicado a El Mundo, se enteró de que ya no contaba en la banda por los carteles de los conciertos, sin que nadie se lo hubiera comunicado antes. «Me enteré de que estaba fuera de Los Planetas cuando vi los carteles de los conciertos y nadie me había dicho nada», relata. Llamó a Eric, que tampoco sabía nada, y solo semanas después, al insistir, obtuvo confirmación de que ya no contaban con ninguno de los dos.

Banin (Martos, 1973) había llegado a Los Planetas a finales de 1997 para grabar Una semana en el motor de un autobús, el disco que compite con Super 8 como emblema de la banda granadina. Casi treinta años después, esa etapa terminó sin una conversación directa: según cuenta, en Los Planetas «nunca ha habido mucha comunicación» y las decisiones importantes se transmitían siempre a través de terceros.

«Plutón ya no es un planeta»: letras que ajustan cuentas sin firmar con nombre

El propio título del avance funciona como declaración de intenciones. «Prípiat» toma el nombre de una de las ciudades fantasma de la zona de exclusión de Chernóbil, una imagen que Banin utiliza para hablar de años vividos dentro de un espacio que, con el tiempo, se volvió tóxico e inhabitable, y de la decisión de salir de ahí en busca de algo mejor. Es la misma lógica que da título al disco entero: Plutón dejó de considerarse planeta en 2006 porque no cumplía una de las condiciones exigidas para serlo, y Banin usa esa reclasificación como metáfora de una expulsión que, para él, tampoco obedeció nunca a una explicación clara.

El propio Banin evita convertir el disco en un ajuste de cuentas cerrado. Prefiere hablar de un proceso: tres meses sin tocar un instrumento tras la salida del grupo, después una vuelta casi accidental a la guitarra que destapó las primeras canciones, y finalmente un disco que él mismo describe como un viacrucis emocional que termina, pese a todo, en alivio. «Ni de coña volvería a ese ambiente tóxico», resume sobre la posibilidad de regresar a Los Planetas, una puerta que da por cerrada al menos a corto plazo.

Ese contraste es central en cómo presenta su presente. Desde hace poco más de un año toca con Carolina Durante, con quienes ha llegado a pisar el Coachella, y encuentra en ese grupo una dinámica que dice no haber conocido nunca en Los Planetas: cuidado mutuo y ausencia de las tensiones que, según relata, se fueron acumulando sobre todo a partir de Las canciones del agua (2022), el último disco que grabó con la banda.

Banin: del teclado de Los Planetas al escenario con Carolina Durante

Antes de todo esto, Banin ya había explorado la música fuera de Los Planetas junto a Florent, con quien formó Los Pilotos, proyecto paralelo que él mismo ha descrito como un espacio para compensar lo que le resultaba insatisfactorio en la banda principal. Esa doble vida musical, entre el proyecto colectivo de Granada y sus propias inquietudes, viene marcando buena parte de su trayectoria desde hace más de dos décadas.

La salida de Los Planetas en 2024 cerró de golpe esa doble vida y abrió, según cuenta, un proceso de duelo antes de encontrar una nueva identidad artística. Ese proceso desembocó primero en la incorporación a Carolina Durante como músico de directo y, en paralelo, en la escritura de las canciones que ahora forman Plutón ya no es un planeta, el disco con el que Banin pone voz propia, por primera vez, a una historia que hasta ahora solo había vivido desde dentro.

▶ Plutón ya no es un planeta — Banin | Principios de 2027 | Mushroom Pillow

¿Debería un músico contar por escrito lo que no puede decirse en una rueda de prensa? ¿Cambia esto cómo se escucha «Super 8» a partir de ahora?

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