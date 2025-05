Barbra Streisand une generaciones en «The Secret of Life: Partners, Volume Two» con el emotivo sencillo «The First Time Ever I Saw Your Face»

La legendaria Barbra Streisand regresa con The Secret of Life: Partners, Volume Two, un ambicioso álbum de duetos que reúne a íconos y nuevas estrellas, anunciado para el 27 de junio de 2025 bajo Columbia Records. Secuela de su exitoso Partners (2014), este proyecto de 11 pistas combina versiones y temas originales, destacando colaboraciones con Paul McCartney, Bob Dylan, Mariah Carey, Ariana Grande, Sting, James Taylor, Hozier, Sam Smith, Josh Groban, Tim McGraw, Seal y Laufey. El álbum, acompañado de un documental producido por Frank Marshall, se ha marcado un ambicioso objetivo: lograr el séptimo número uno de la cantante en el Billboard 200, un récord histórico.

El sencillo adelanto, The First Time Ever I Saw Your Face con Hozier, reinterpreta el clásico de Ewan MacColl popularizado por Roberta Flack en 1972. La voz cálida de Streisand se entrelaza con el timbre emotivo de Hozier, respaldados por una producción minimalista que resalta la letra de amor eterno. Un lyric vídeo, disponible en plataformas digitales, captura la esencia íntima del tema. Hozier expresó su admiración por Streisand, destacando el honor de colaborar y rendir homenaje a Flack, fallecida recientemente. La canción ha sido bien recibida en redes sociales, con fans elogiando su elegancia y química vocal.

Entre las joyas del álbum, destaca One Heart, One Voice, un trío con Carey y Grande, el único tema que no es técnicamente un duetO. Otros cortes incluyen My Valentine de McCartney, Fragile de Sting y Letter to My 13-Year-Old Self de Laufey, mostrando la versatilidad de Streisand al abordar catálogos de sus colaboradores. “Siempre me ha encantado cantar duetos con artistas talentosos. Me inspiran de formas únicas y hacen que el tiempo en el estudio sea una alegría”, dijo Streisand en un comunicado. Con The Secret of Life: Partners, Volume Two, los fans anticipan un proyecto que mezcla nostalgia y modernidad, consolidando el legado de Barbra Streisand a los 83 años.

Barbra Streisand: una voz eterna en la música y el cine

Barbra Streisand, nacida en 1942 en Brooklyn, Nueva York, es una de las artistas más influyentes de la historia, con una carrera que abarca más de seis décadas. Su debut, The Barbra Streisand Album (1963), le valió dos Grammys, iniciando una trayectoria con 10 premios Grammy, incluyendo el Lifetime Achievement Award. Con 35 álbumes de estudio, desde People (1964) hasta Walls (2018), ha vendido más de 150 millones de discos, logrando 52 discos de oro y 31 de platino, récords para una artista femenina. Partners (2014), su álbum de duetos, encabezó el Billboard 200, haciéndola la única con números uno en seis décadas.

Además de su impacto musical, Streisand es una figura clave en el cine, dirigiendo y protagonizando Yentl (1983), que le valió un Globo de Oro a Mejor Directora, el primero para una mujer. Su activismo y filantropía, junto a éxitos como The Way We Were y Evergreen, han consolidado su estatus como ícono. The Secret of Life: Partners, Volume Two (2025) promete ser otra joya en su discografía, uniendo generaciones con su voz inconfundible.

