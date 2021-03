Barcelona se teñirá de rojo en el Tour 2022 de Girl In Red

Marie Ulven, más conocida como Girl In Red, no se detiene ante nada. Ahora anuncia una gira por Reino Unido y Europa para 2022. En nuestro país, visitará Barcelona el 15 de Mayo del año que viene y actuará en la sala Razzmatazz.

La artista noruega tiende a estar cerca de sus fans y está encantada con ser un ejemplo a seguir para su público adolescente. Le entusiasma volver a estar de gira, en la carretera; apreciar el calor del público y que canten sus canciones. Como ella misma declara en una entrevista a Andrew Trendell: “Ver a 1.000 personas frente a ti cantando la misma canción es cuando se pone genial“.

Aunque describe su relación con sus fans como muy saludable, nos revela que ha tenido que distanciarse un poco de ellos. “Al principio, creo que me acerqué demasiado a las personas. Me vertían toda su vida emocional y yo trataba de ayudarles y darles consejos. Con el tiempo, me di cuenta de que no tengo suficiente capacidad emocional para cuidar, también, de todas esas personas“, afirma.

Con la gira ya en el horno, estamos impacientes por verla en directo, pese a que nos quede más de un año para que llegue el momento Y aunque las entradas no salen a la venta hasta el 1 de Abril, ya puedes reservarlas en la web de Girl In Red. Consulta las fechas del tour, a continuación:

Además del anuncio del tour 2022, Ulven ha compartido una versión a capela de Serotonin. Recordemos que es la última canción que Girl In Red ha mostrado de su nuevo álbum If I Could Make It Go Quiet, que saldrá a la venta el próximo 30 de Abril.

El video de la versión a capela de Serotonin lo puedes ver aquí debajo: