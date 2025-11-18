Barry B hace triplete en La Riviera: la celebración de Chato a Infancia mal calibrada

Barry B es uno de los nuevos nombres más ilusionantes de la escena actual. En poco tiempo pasó de ser la gran promesa emergente de Aranda de Duero a convertirse en una estrella imparable que parece no tener techo. La Riviera está preparada para celebrar su evolución.

Hace un año, Gabriel Barriuso sorprendía con su álbum debut Chato (2024). Con ese apodo familiar como título, el artista quiso subrayar desde el primer momento lo personal del proyecto. El disco, con temas pop-rock, trap, country, mucha guitarra y bases electrónicas, es una oda al amor y a la nostalgia.

La gran acogida y una gira cada vez más multitudinaria confirmaron su salto adelante. Desde las salas hasta los principales festivales del país, 2025 ha sido el año de la consolidación definitiva de Barry B. Ha ido de la mano con una transformación artística que ha plasmado en su EP más reciente, Infancia mal calibrada (2025). De nuevo, el sonido ácido envuelve un relato íntimo sobre la identidad, el pasado y la superación. El propio artista lo define como una forma de terapia para saldar cuentas con su niñez.

A orillas del Manzanares sonarán temas de alto voltaje, como la flamante colaboración con Carolina Durante —Yo pensaba que me había tocado Dios—, la sobrecogedora Victoria o la hipnótica Monster Truck.

El pasado 7 de noviembre, Barry B pisó por primera vez el templo que es La Riviera. Madrid aún tiene dos oportunidades más para disfrutarlo: el 25 de este mes y el 6 de diciembre. Ambas citas prometen ser noches memorables en las que la autenticidad sin filtro del arandino volverá a deslumbrar al público.

Eso sí, la expectación ha sido tal que las entradas para las tres noches se agotaron en cuestión de horas.