Barry Can’t Swim lanza «Different» y anuncia su álbum más personal «Loner»

El DJ y productor escocés Barry Can’t Swim ha anunciado su segundo álbum Loner y ha lanzado su nuevo y desconcertante sencillo Different. El tema, caracterizado por una mezcla de ritmos frenéticos y elementos electrónicos, es el tercer adelanto de su próximo trabajo discográfico, que verá la luz el 11 de julio a través de Ninja Tune.

En una reciente declaración, el DJ, cuyo nombre real es Joshua Mainnie, explicó: «Si mi primer álbum fue un collage de toda la música que amé y que me inspiró mientras crecía, entonces este álbum es la expresión más auténtica que podría ofrecer de mí mismo y de mi vida en el último año». Esta nueva producción promete ser un álbum altamente personal, explorando el mundo en el que Mainnie se ha encontrado y planteando preguntas profundas tanto a su creador como a su audiencia.

El álbum contará con una serie de colaboraciones y temas como Still Riding, The Person You’d Like To Be y el recién lanzado Different. La portada del álbum muestra a Mainnie sentado en una silla roja en una sala de espera azul claro, acompañado de tres perros y una máquina expendedora llena de cintas de premio. En el videoclip, se le puede ver tumbado en una cama mientras una figura con un traje de cintas de premio baila en el pasillo exterior.

Barry Can’t Swim también encabezará el festival All Points East en Londres el 22 de agosto, coincidiendo con su cumpleaños. Además, se embarcará en una extensa gira por EE. UU., Reino Unido y Europa, con conciertos que ya están agotados en ciudades como Nueva York y Toronto.

Barry Can’t Swim: de When Will We Land? a Loner

Desde su debut en la escena musical, Barry Can’t Swim ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su estilo único y su energía contagiosa. Joshua Mainnie, conocido artísticamente como Barry Can’t Swim, lanzó su primer álbum When Will We Land? en 2023, logrando un notable éxito y estableciéndose como una fuerza emergente en el panorama electrónico.

El álbum debut fue una amalgama de influencias musicales que reflejaban las experiencias y pasiones de Mainnie a lo largo de los años. Con temas como Still Riding y The Person You’d Like To Be, Barry Can’t Swim logró capturar la atención del público y de la crítica especializada. Su habilidad para mezclar elementos electrónicos con una sensibilidad melódica única le permitió crear un sonido distintivo que resonó con oyentes de diferentes géneros.

Con el anuncio de su segundo álbum Loner, Barry Can’t Swim promete llevar a su audiencia en un viaje aún más personal y profundo. El nuevo trabajo explora el último año de su vida y plantea preguntas introspectivas tanto para el artista como para sus seguidores. Este enfoque introspectivo y auténtico marca un nuevo capítulo en la carrera de Mainnie, consolidando su posición como uno de los DJ y productores más innovadores de la actualidad.

