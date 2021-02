La banda londinense Bastille, conocida por su estilo pop-rock, ha anunciado que su documental ReOrchestrated se estrenará el próximo 10 de febrero en Amazon Prime Video.

El documental traslada al público a los inicios de la banda, muestra su evolución, sus primeras nominaciones a los BRITs y Grammy, hasta llegar a lo que se han convertido ahora, una banda de repercusión mundial que llena los recintos más grandes y cuelga carteles de sold out.

Su trayectoria despegó con la actuación del grupo en 2017 en la Union Chapel de Londres. Un concierto benéfico en el que el grupo debutó junto a un coro y un conjunto de cuerda y metal. A raíz de esa actuación nada volvió a ser igual para Bastille y comenzaron a colaborar con músicos de todo el mundo.

Gracias a este documental, tanto sus fans más fieles como todo aquel que desee verlo podrán descubrir cómo funciona una banda por dentro, su evolución, sus logros, sus baches, su motivación, sus momentos más difíciles, etc. Además, incluye archivos no vistos anteriormente así como conversaciones más recientes, dando a conocer así una parte más íntima de los cuatro componentes de la banda. A lo largo del documental se habla también de sus tres discos, así como de sus actuaciones en el Royal Albert Hall de Londres o en The London Palladium.

El documental está codirigido por el antiguo colaborador de la banda Tom Middleton y Toby L, y Up The Game son los productores junto a Crooked Cynics, EMI y Amazon Music.

¡Aquí os dejamos el trailer!