Bat For Lashes publica el primer disco en directo de su carrera

Dicen que nunca es tarde para intentar algo por primer vez, y quizá eso es lo que ha pensado Bat For Lashes, que acaba de publicar su primer álbum en directo, Livestream at Home. Los Angeles, 2021, que como el propio título apunta grabó en su propio hogar el pasado mes de abril.

Por el momento, está disponible a través de un lanzamiento digital exclusivo de Bandcamp, e incluye canciones de diversas etapas de su carrera con discos como The Haunted Man (2012), The Bride (2016) o Lost Girls (2019), así como nuevas versiones de algunos de sus temas más conocidos.

Si queréis disfrutarlo, os lo dejamos a continuación, así como el tracklist de las canciones que incluye.

01. ‘All Your Gold’ – Live

02. ‘We’ve Only Just Begun’ – Live

03. ‘Close Encounters’ – Live

04. ‘What’s A Girl To Do’ – Live

05. ‘Kids In The Dark’ – Live

06. ‘Let’s Get Lost’ – Live

07. ‘Lilies’ – Live

08. ‘Joe’s Dream’ – Live

09. ‘If I Knew’ – Live

10. ‘Deep Sea Diver’ – Live