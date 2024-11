Batalla Legal: Universal Music Group contra Believe y TuneCore por derechos de autor

Universal Music Group (UMG), junto con ABKCO Music & Records y Concord Music Group, ha demandado a Believe y TuneCore por compartir canciones aceleradas para evadir derechos de autor. La demanda, presentada el 4 de noviembre, alega que TuneCore ha distribuido versiones ligeramente alteradas de canciones de grandes discográficas en plataformas de streaming y video, atribuyéndolas a artistas como Kendirk Laamar y Arriana Gramde. UMG busca 500 millones de dólares en daños y perjuicios.

Según la demanda, Believe tenía conocimiento específico de la infracción o, al menos, era consciente de hechos que indicaban una alta probabilidad de infracción, pero continuó distribuyendo y licenciando las mismas pistas a otros servicios. Esto ha permitido a los usuarios evadir el sistema de identificación de contenido de YouTube.

El portavoz de UMG afirmó que Believe es una empresa construida sobre la infracción de derechos de autor a gran escala, afectando tanto a artistas de grandes discográficas como a aquellos de sellos independientes.

¿En qué consisten los servicios de Believe y TuneCore?

Believe y TuneCore son dos plataformas clave para la distribución y promoción de música independiente.

Believe ofrece una amplia gama de servicios digitales para artistas y sellos discográficos. Su plataforma incluye Believe Artist Services, que proporciona estrategias de marketing digital innovadoras y personalizadas para artistas independientes en más de 14 países. Además, Believe Label & Artist Solutions ofrece soluciones de distribución y marketing digital, permitiendo a los artistas monetizar su música en plataformas de streaming, video y redes sociales1.

TuneCore, que forma parte de Believe, es una plataforma global diseñada para ayudar a los músicos independientes a construir sus carreras. TuneCore ofrece servicios de distribución de música a más de 150 tiendas digitales y plataformas de streaming, permitiendo a los artistas mantener el 100% de sus ganancias y derechos sobre su música. Además, TuneCore proporciona servicios de administración editorial y una variedad de herramientas promocionales para maximizar el alcance de la música de los artistas.

Según sus propias descripciones, ambas plataformas están comprometidas con el apoyo a los artistas independientes, brindándoles las herramientas necesarias para gestionar y promover su música de manera efectiva en el mercado digital.