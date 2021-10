Baxter Dury anuncia un Grandes Éxitos para diciembre y estrena tema inédito

Artista

Baxter Dury

¿Por qué es noticia?

Baxter Dury lanzará un Best Of que recogerá sus últimos 20 años de trayectoria titulado Mr Maserati 2001 to 2021 y cuya publicación está prevista para el 3 de diciembre de 2021 a través de Heavenly Recordings.

Sobre el disco



Mr Maserati recoge dos décadas de música donde Baxter Dury narra un universo de encuentros nocturnos en Londres, con líneas de bajo cambiantes y melodías de disco sutiles, todo atravesado por una tristeza con tono irónico y un dulce amor por la humanidad.

Sobre la canción y el vídeo

Mr Maserati recopila temas de los seis álbumes de Dury pero, además, incluye una nueva canción, D.O.A.



Dury comenta sobre esta nueva canción: “Es una especie de guiño provinciano a la música que escuché durante el confinamiento porque mi hijo Kosmo la estaba tocando Frank Ocean, Tyler the Creator y Kendrick Lamar. Me obsesioné. Están adoptando todo: la sexualidad, la política, todo eso, y eso me parece inspirador».

Baxter Dury – D.O.A.

